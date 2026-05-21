Für Millie Bobby Brown ist Mamasein erfüllendste Lebensphase

Millie Bobby Brown (22) schwelgt im Familienglück: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Jake Bongiovi (24) haben im August vergangenen Jahres gemeinsam ein kleines Mädchen adoptiert. Seitdem leben die beiden auf ihrer Farm in Georgia ein ruhiges Familienleben – fernab des Rampenlichts. Gegenüber dem Magazin British Vogue betonte sie, wie wichtig es ihr ist, ihre Tochter zu schützen: "Es ist nicht meine Aufgabe, sie unwissentlich oder absichtlich in den Mittelpunkt zu rücken. Wenn sie sich eines Tages entscheidet, ihre Persönlichkeit mit der Welt zu teilen, so wie ich es als Kind getan habe, werden wir das unterstützen. Aber jetzt gerade, wo sie noch so klein ist... Als ihre Eltern ist es unsere Aufgabe, sie davor zu schützen."

Auf Social Media teilt Millie nur vereinzelte, kaum erkennbare Momentaufnahmen ihrer Tochter. Die Stranger Things-Darstellerin beschreibt diese Zeit gegenüber dem Magazin Allure als ihr "authentischstes Kapitel": "Mutter zu sein hat diese Version von mir beschleunigt. Nichts könnte mir im Weg stehen, die zu sein, die ich für meine Tochter sein muss." Auch über die Rollenaufteilung mit Jake hat sie gesprochen. "Wir machen alles fifty-fifty. Das ist der Grund, warum ich so dankbar bin, mit ihm durchs Leben zu gehen", erklärte sie. Die Elternschaft sei "eine wunderschöne, erstaunliche Reise". Ihre Tage seien "erfüllt von Umarmungen, Lachen und Liebe. Es ist einfach unendliche Freude."

Doch ausgerechnet ein Instagram-Post von Millie ließ Fans vor einem Tag aufhorchen. In einer Bilderreihe, in der sie in einem gelben Bikini posierte, fiel vielen ein Detail ins Auge: eine glitzernde Kette mit dem Schriftzug "Ruth". Sofort ging das Rätselraten los. "Auf ihrer Kette steht Ruth! Babyname?!", fragte ein Fan in den Kommentaren. Andere bremsten die Euphorie allerdings. Einige vermuteten, der Schmuck könnte auch eine Hommage an Millies Großmutter Ruth sein, die 2020 gestorben war. Ein User brachte trotzdem die naheliegende Theorie ins Spiel: "Aber sie könnte ihr Baby ja nach ihr benannt haben, also..."

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, Schauspielerin

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