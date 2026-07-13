Kein Hochzeitsgeschenk? Millie Bobby Brown belächelt Louis

Millie Bobby Brown (22) und ihr Enola Holmes-Kollege Louis Partridge haben sich jetzt einem Freundschaftstest beim Magazin Glamour gestellt – und dabei kam eine ziemlich amüsante Enthüllung ans Licht. Die Frage, ob Louis der Schauspielerin zu ihrer Hochzeit ein Geschenk gemacht habe, sorgte für herzhaftes Gelächter. Noch bevor Louis die Frage zu Ende lesen konnte, schüttelte Millie bereits den Kopf. "Seine Anwesenheit", antwortete sie trocken – und ergänzte lachend: "Was enttäuschend war."

Louis versuchte sich zu verteidigen und behauptete, die Einladung habe ausdrücklich "keine Geschenke" vermerkt. Doch Millie ließ das nicht gelten: "Nein, das stand da nicht. Das stand da nie drin." Daraufhin entfuhr Louis ein erschrockenes "Mist!" – woraufhin er lachend konterte: "Gutes Gaslighting." Außerdem brachte das Duo eine Wal-Anhänger-Kette zur Sprache, die Louis ihr einmal geschenkt hatte, die sie aber nie getragen haben soll. Millie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (24) hatten im Mai 2024 zunächst in einer kleinen, intimen Zeremonie geheiratet. Wenige Monate später folgten eine große Feier in Italien sowie Fotos davon in den sozialen Medien, wie People berichtet.

Auch privat hat sich für Millie seit der Hochzeit einiges verändert. Gemeinsam mit Jake wurde sie im Sommer 2025 Eltern einer Tochter, die das Paar adoptiert hat. Den Namen ihres Kindes halten die beiden bislang aus der Öffentlichkeit heraus. Über ihre Ehe sprach Millie schon vor einiger Zeit auch sehr offen. Gegenüber Entertainment Tonight sagte sie im Februar 2025: "Ich glaube, es hat mich einfach gelehrt, wie dankbar man sein sollte, Verbindung, Liebe und Freundschaft zu genießen."

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IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

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Getty Images Millie Bobby Brown und Louis Partridge bei der Premiere von Enola Holmes 3 in New York City

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi bei der Weltpremiere von "Enola Holmes 3" im Plaza Hotel in New York