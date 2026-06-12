Erste Reaktionen: "Toy Story 5" löst pure Begeisterung aus

Am 9. Juni feierte "Toy Story 5" in Los Angeles Premiere – und die ersten Reaktionen von Kritikern und Influencern könnten kaum begeisterter ausfallen. Zuschauer, die bei der Veranstaltung dabei sein durften, überschlagen sich regelrecht mit Lobeshymnen auf den neuen Pixar-Streifen. Ein Branchenjournalist von The Wrap bezeichnete die Reihe auf X sogar als "beste Animationsfilmreihe aller Zeiten" und brachte damit die Stimmung vieler Anwesender auf den Punkt.

In den Online-Reaktionen wird vor allem die emotionale Wucht des Films hervorgehoben. Mehrere Kritiker bezeichneten "Toy Story 5" als "magisch und von purer Perfektion" und schwärmten davon, wie liebevoll die Geschichte umgesetzt worden sei, wie watson berichtet. Besonders im Fokus steht dabei Cowgirl-Jessie: Die Stoffpuppe, die seit Jahren zum festen Figuren-Ensemble gehört, bekommt laut ersten Stimmen endlich die große Storyline, auf die viele Fans gewartet haben. Während der Film in den USA bereits am 19. Juni in die Kinos kommt, müssen sich Fans in Deutschland noch bis zum 23. Juli gedulden, bevor sie sich selbst ein Bild von dem neuen Abenteuer machen können.

Für einen zusätzlichen Gänsehaut-Faktor bei der Premiere sorgte Taylor Swift (36). Die Sängerin steuerte für "Toy Story 5" den Song "I Knew It, I Knew You" bei, der von den ersten Zuschauern in den höchsten Tönen gelobt wird. In Los Angeles überraschte Taylor das Publikum zudem mit einem Live-Auftritt: Sie performte ihren neuen Song direkt nach der Vorführung auf der Bühne und sorgte so für einen emotionalen Abschluss des Abends.

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Der Cast von Toy Story 5, 2026

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Getty Images Joan Cusack und die Figur Jessie beim UK-Launch von "Toy Story 5" in London

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Taylor Swift posiert auf dem Teppich bei der Premiere von "Toy Story 5", 2026

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