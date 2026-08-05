Uma Thurmans kultiges "Pulp Fiction"-Kostüm wird versteigert

Mehr als 30 Jahre nach dem Kinostart von Quentin Tarantinos (63) Kultfilm "Pulp Fiction" wird das legendäre Outfit von Uma Thurman (56) versteigert. Das ikonische Kostüm, das die Schauspielerin als Mia Wallace trug – eine weiße taillierte Bluse und schwarze Kick-Flare-Hosen – kommt am 26. August beim Auktionshaus Propstore unter den Hammer. Die Versteigerung findet im Petersen Automotive Museum in Los Angeles statt. Der Schätzwert liegt bei bis zu 26.000 Euro.

Das Kostüm gelangt durch ein ehemaliges Crewmitglied des Films zur Auktion, das es seit Ende der Dreharbeiten im Jahr 1994 aufbewahrt hat. Dass es sich tatsächlich um Umas Original handelt, lässt sich laut Maegen Hensley, Direktorin des Assetmanagements bei Propstore, anhand einer besonderen Anpassung im Inneren der Hose belegen: "Wenn man in das Kostüm hineinschaut, sieht man ein Stück Gummiband. Das ist nichts, was man einfach kaufen oder leicht nachahmen würde", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. Hensley beschreibt das Stück außerdem als Inbegriff der 90er-Jahre: "Schlicht, skurril, spaßig – und genau das verkörpert die Figur."

Hinter der Entstehung der Hose steckt eine kleine Anekdote: Die Kostümbildnerin Betsy Heimann erzählte gegenüber dem Magazin Vogue, dass die Hose für Uma eigentlich zu kurz war – sie aber darauf bestand, sie noch kürzer zu schneiden. Als Uma scherzhaft auf ihre großen Füße hinwies, soll Heimann geantwortet haben: "Ja, zeigen wir sie! Holen wir deinem reichen Mann zu Ehren goldene Chanel-Pumps." Die Szene, in der Mia Wallace das Outfit trägt, gehört zu den bekanntesten des Films: der Twist-Wettbewerb mit Vincent Vega, gespielt von John Travolta (72), im Retro-Diner Jack Rabbit Slim's.

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ActionPress / United Archives GmbH John Travolta und Uma Thurman in "Pulp Fiction" (1994)

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Getty Images Uma Thurman, 2024

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ActionPress/United Archives GmbH Uma Thurman und John Travolta in "Pulp Fiction"