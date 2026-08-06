James Bond: Der neue "007" soll bis Jahresende feststehen

Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage beschäftigt Fans der Agentenserie seit Jahren – und bisher blieb die Antwort aus. Fünf Jahre nach dem Abschied von Daniel Craig (58) gibt es nun erstmals einen konkreten Hinweis darauf, wann der neue 007 offiziell vorgestellt werden soll. Produzentin Amy Pascal (68), die gemeinsam mit David Heyman (65) den Neustart der Bond-Reihe unter Amazon MGM Studios betreut, nannte gegenüber Deadline einen greifbaren Zeitrahmen: "Ich würde sagen, dass Ende des Jahres ein realistischer Zeitpunkt ist", so Pascal.

Die Produzentin ließ dabei auch durchblicken, wie sorgfältig das Team bei der Suche nach dem neuen Hauptdarsteller vorgeht. "Wir gehen die Sache wirklich sehr, sehr methodisch an. Nachdem ich mit Barbara Broccoli im Studio zusammengearbeitet habe, weiß ich: Daniel Craig ist nur schwer zu ersetzen. Deshalb muss der nächste Bond etwas wirklich anderes sein – mitreißend, aufregend und einzigartig", erklärte Amy gegenüber Deadline. Sollte die Ankündigung tatsächlich noch in diesem Jahr erfolgen, könnten die Dreharbeiten unter der Regie von Denis Villeneuve (58) im Jahr 2027 starten. Ein Kinostart wäre dann rund um 2028 oder 2029 denkbar.

Daniel Craig hatte die Rolle des James Bond insgesamt fünfmal gespielt – von "Casino Royale" im Jahr 2006 bis hin zu "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021. Seine Bond-Ära setzte stärker auf eine düstere, persönlichere Erzählweise und unterschied sich damit deutlich von manchen früheren Filmen der Reihe. Sein Abschied aus dem Franchise galt als emotionaler Wendepunkt. Barbara Broccoli, die die Bond-Filme seit Jahrzehnten als Produzentin prägt, ist dabei weiterhin eng in den Prozess eingebunden und arbeitet mit Amy zusammen, um den richtigen Nachfolger zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Amy Pascal und Barbara Broccoli

Getty Images Der "James Bond"-Cast auf Jamaika im April 2019