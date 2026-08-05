Dieser Dreh mit De Niro prägte Leonardo DiCaprio fürs Leben

Leonardo DiCaprio (51) blickt auf seine frühen Karrierejahre zurück – und erinnert sich dabei besonders lebhaft an einen Dreh, der ihn bis heute nicht loslässt. In einem Interview mit Time Out sprach der Schauspieler über den Film "This Boy's Life" aus dem Jahr 1993, in dem er als 15-Jähriger einen der bedeutendsten Momente seiner damals noch jungen Laufbahn erlebte. An der Seite von Hollywood-Legende Robert De Niro (82) spielte er den rebellischen Teenager Tobias, der sich gegen seinen tyrannischen Stiefvater auflehnt – verkörpert von De Niro. Für Leonardo war es zu dem Zeitpunkt erst seine dritte große Kinorolle, und die Erfahrung hat ihn, wie er jetzt verriet, tief geprägt.

Gegenüber Time Out beschrieb Leonardo die Dreharbeiten mit bewegenden Worten: "Ich war 15 Jahre alt, und ich erinnere mich an jedes einzelne Detail. Alles war so neu für mich. Robert am Set zu beobachten, seine Hingabe zu sehen, war eine der prägendsten Erfahrungen meines Lebens." Trotz seines jungen Alters und seiner noch überschaubaren Erfahrung konnte der Schauspieler damals mit dem vielfach ausgezeichneten De Niro mithalten – eine Leistung, die seinen kometenhaften Aufstieg in Hollywood einleitete. Bereits zwei Jahre nach seinem Debüt in "Critters 3" folgte seine erste Oscar-Nominierung für "Gilbert Grape".

Die Zusammenarbeit mit Robert sollte für Leonardo nicht die letzte bleiben. Vier Jahre nach "This Boy's Life" standen beide erneut gemeinsam vor der Kamera, diesmal in "Marvins Töchter". Ihren bislang letzten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden Hollywood-Stars in Martin Scorseses (83) Thriller-Epos "Killers of the Flower Moon". Kein Wunder, denn sowohl Leonardo als auch De Niro gelten als Stamm-Schauspieler des Regie-Altmeisters, so Filmstarts. Leonardo selbst wurde für seine Rolle in Scorseses "The Revenant" im Jahr 2016 schließlich mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet – nach mehreren vorangegangenen Nominierungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio mit Robert De Niro bei der amfAR New York Gala 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Critics Choice Awards