Scott Eastwood hat Angst vor dem Tod seiner Eltern

Scott Eastwood (40) hat in einem Podcast offen über eine seiner größten Ängste gesprochen: den Tod seiner Eltern zu erfahren, während er für einen Film am anderen Ende der Welt dreht. In der aktuellen Episode des Podcasts "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) gestand der Schauspieler, dass ihn dieser Gedanke nach wie vor umtreibt. "Das macht mir schon Angst", sagte Scott, der seinen Vater Clint Eastwood (96) und auch seine Mutter im Hinterkopf hat. Besonders die Einsamkeit des Setlebens macht ihm dabei zu schaffen: "Du könntest in einem Hotelzimmer irgendwo auf der anderen Seite der Welt sein. Das ist ein einsames Unterfangen." Dabei betonte der Schauspieler, dass über diesen Aspekt des Filmbetriebs viel zu selten gesprochen werde.

Im Gespräch mit Dax erzählte Scott aber nicht nur von seinen eigenen Ängsten, sondern auch von einer legendären Geschichte vom Set seines Vaters. Bei den Dreharbeiten zum Film "A Perfect World" aus dem Jahr 1993 soll Kevin Costner (71) seinen Wohnwagen partout nicht verlassen haben. Clint, der laut seinem Sohn kein Freund von Starallüren ist und stets lieber direkt am Set steht, reagierte kurzerhand: Er schickte Kevin einfach für den Tag nach Hause – inklusive gestrichener Szene. Als der Schauspieler fragte, wie das sein könne, da er doch in der Szene mitspielen solle, kam die knappe Antwort: "Na ja, dann eben nicht mehr." Am nächsten Drehtag seien alle Unklarheiten über die Rangordnung beseitigt gewesen und Kevin sei pünktlich und bereit gewesen.

Über Reibereien am Set kann Scott auch aus eigener Erfahrung erzählen: Bei den Dreharbeiten zum Kriegsfilm "Herz aus Stahl" aus dem Jahr 2014 mit Shia LaBeouf (40) sei es immer wieder zu heftigen Spannungen gekommen. Laut Scott wäre eine Situation fast in einer Schlägerei eskaliert - hätte Brad Pitt (62) nicht eingegriffen. Über seinen berühmten Vater spricht Scott mit großem Respekt. Der Kinostar habe ihm schon als Kind klargemacht, dass es am Set um Teamarbeit geht und nicht um Luxus.

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler

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Getty Images Scott Eastwood und Clint Eastwood bei der Premiere von "Flags of our Fathers", 2006

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler