So geschickt weicht Prinzessin Kate privaten Fragen aus

Prinzessin Kate (44) hat offenbar einen ganz eigenen Trick, um private Fragen zu umgehen – und ein Hollywoodstar hat ihn nun ausgeplaudert. Schauspieler Rami Malek (45) erinnerte sich jetzt in der US-Show "Jimmy Kimmel Live" an ein Treffen mit Kate und Prinz William (43) bei den BAFTAs 2019 in London, bei denen er als Hauptdarsteller von "Bohemian Rhapsody" ausgezeichnet wurde. Damals hatten die Royals gerade ihr drittes Kind, Prinz Louis (8), bekommen – und Rami sprach die frische Elternrolle des Paares direkt an. Mit seinem unverblümten Nachhaken brachte er Kate kurz aus dem Konzept, wie der Schauspieler im Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel (58) verriet, doch die Prinzessin reagierte mit einem eleganten Gesprächsmanöver. Mit einem simplen Richtungswechsel im Gespräch hielt die Prinzessin persönliche Details zurück, ohne unnahbar zu wirken.

Rami erzählte, dass er dem Paar spontan angeboten habe, als Babysitter einzuspringen. "Ich sagte: 'Wenn ihr mal einen Tag frei braucht, ich bin eure Vertretung'", erinnerte sich der Schauspieler in der Late-Night-Show. Kate habe zunächst irritiert reagiert und nachgehakt, was er damit meine. Daraufhin habe er erneut auf den kleinen Louis angesprochen und gefragt: "Ihr habt doch gerade ein Baby bekommen, oder?" Laut Rami habe er damit einen sehr persönlichen Punkt getroffen – und genau da habe Kate ihren Trick gezeigt. Statt über sich und das Neugeborene zu plaudern, habe die Prinzessin das Gespräch einfach umgedreht und gefragt: "Wie geht es dir?" Rami konterte zwar mit einem "Nein, wie geht es dir?", doch die Prinzessin habe geschickt abgelenkt und ihm "in der elegantesten, professionellsten, royalen Art" lediglich einen Blick zugeworfen, den er als "ja, es ist viel, ein Baby zu haben" deutete.

Dass Kate und William ihre Kinder schützen, ist bekannt – und doch geben sie immer wieder kleine, wohl dosierte Einblicke, etwa wenn sie über die Herausforderungen beim Elternsein sprechen. William schwärmte zudem bereits von Prinzessin Charlottes (11) Torwart-Skills. Und Kate gab nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) eine rührende Bemerkung von Prinz Louis wieder. Für viele Fans erklärt genau diese Mischung aus Schutz der Familie und Nahbarkeit den besonderen Eindruck, den die Prinzessin im persönlichen Kontakt hinterlässt. Auch Reese Witherspoon (50) schwärmte davon in ihrem Buch "Whiskey in a Teacup". Ihr Fazit nach einem Treffen mit Kate: "Sie war einfach liebenswürdig und warm, elegant und gefasst." Außerdem schrieb Reese: "Sie ist genauso großartig, wie sie scheint. Sie ist eine sehr mitfühlende, sozial engagierte und fürsorgliche Person. Es braucht einen ganz besonderen Menschen, sich für ein solches Leben zu entscheiden."

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales lächelt und spricht bei einem Empfang im Buckingham-Palast anlässlich des 100. Geburtstags von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate mit Rami Malek beider Earthshot-Verleihung 2022

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026