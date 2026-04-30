Prinz William und Kate verzaubern mit Foto zum Hochzeitstag

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) feiern ihren 15. Hochzeitstag – und haben sich für diesen besonderen Anlass etwas ganz Persönliches überlegt. Auf Instagram teilten die beiden ein bisher unveröffentlichtes Familienfoto, das sie gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) zeigt. Das Bild strahlt pure Entspanntheit aus: Die Familie liegt barfuß auf einer sonnendurchfluteten Wiese, in tierischer Begleitung, ganz nah beieinander. Dazu schrieben die Royals schlicht: "15 Jahre Ehe feiern."

Laut der Daily Mail soll das idyllische Foto Anfang dieses Monats während eines Familienurlaubs in Cornwall entstanden sein. Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche begeisterter Fans. "Ich erinnere mich an den herrlichen Tag, als wäre er gestern gewesen. Dieses freche Lächeln an Catherine am Altar", schwärmte eine Userin. Eine weitere schrieb: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, was für eine wunderbare Familie ihr zusammen geschaffen habt." Und auch dieser Kommentar ließ nicht lange auf sich warten: "Was für ein schönes Bild! Wir können Ihr Glück spüren! Danke für diese wunderbare Überraschung."

William und Kate hatten am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London geheiratet – die Trauung verfolgten weltweit Millionen von Menschen vor dem Fernseher. Aus der Verbindung des Thronfolgers mit der damaligen Catherine Middleton gingen drei Kinder hervor: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. In den vergangenen Jahren machte die Familie vor allem auch wegen Kates Krebserkrankung Schlagzeilen, die die Prinzessin Anfang 2024 öffentlich gemacht hatte. Seitdem meldete sie sich schrittweise zurück ins royale Leben – und gibt mit solch privaten Einblicken immer wieder Zeugnis davon, wie eng der familiäre Zusammenhalt der fünfköpfigen Familie ist.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate an ihrer Hochzeit im April 2011