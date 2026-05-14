Kate strahlt in Italien: Prinzessin setzt Mode-Statement

Strahlend und elegant ist Prinzessin Kate (44) in Reggio Emilia angekommen – und das nicht nur mit ihrem Lächeln, sondern auch mit einem echten Mode-Statement: Die Prinzessin von Wales betrat am Mittwoch norditalienischen Boden in einem blauen Hosenanzug, der bei den Einheimischen sichtlich Eindruck machte. Die Fotos aus Italien werden auch auf dem Instagram-Kanal der Familie Wales geteilt. Am Flughafen wurde sie von Bürgermeister Marco Massari und begeisterten Schaulustigen empfangen, die britische Fahnen schwenkten und Schilder mit Aufschriften wie "Ciao Kate" und "Wir lieben dich, Kate!" hochhielten. Es ist der erste offizielle Auslandsbesuch der 44-Jährigen seit ihrer Krebsbehandlung – und zugleich ein bedeutender Schritt in ihre Rückkehr auf die internationale royale Bühne.

Der zweitägige Besuch steht ganz im Zeichen frühkindlicher Bildung. Kate will sich vor Ort über die sogenannte Reggio-Pädagogik informieren – ein pädagogisches Konzept, das nach dem Zweiten Weltkrieg vom Psychologen und Pädagogen Loris Malaguzzi entwickelt wurde und darauf setzt, dass Kinder von Natur aus kreativ sind und aktiv Wissen erwerben können. Die Erkenntnisse sollen laut einem Palastsprecher in ihr 2021 gegründetes "Royal Foundation Centre for Early Childhood" einfließen, das mit dem Besuch erstmals auch international aktiv wird. Kate trifft dabei Erzieher, Eltern, Kinder und lokale Entscheidungsträger.

Frühe Kindheitserfahrungen liegen der dreifachen Mutter besonders am Herzen. Sie ist überzeugt, dass negative Erlebnisse in den ersten Lebensjahren häufig die Wurzel von gesellschaftlichen Problemen wie Sucht, Obdachlosigkeit, psychischen Störungen und Suizid sind. Zuletzt hatte Kate im Januar 2025 verkündet, den Krebs vorerst besiegt zu haben – seitdem übernahm sie schrittweise wieder mehr öffentliche Verpflichtungen. Ihre letzte Auslandsreise hatte sie im Dezember 2022 gemeinsam mit Prinz William (43) zur Verleihung des "Earthshot"-Preises in Boston absolviert.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, besucht Reggio Emilia und grüßt vor dem Rathaus während ihrer ersten Auslandsreise seit der Krebstherapie

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, begrüßt Menschen vor dem Rathaus von Reggio Emilia während ihres zweitägigen Italienbesuchs

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, mit Bürgermeister Marco Massari im Rathaus von Reggio Emilia während ihres Italien-Besuchs