Bei Trooping the Colour: Herzog von Kent bricht Handyverbot

Beim diesjährigen Trooping the Colour sorgte Herzog Edward von Kent (90) für einen ungewöhnlichen Moment auf dem Balkon des Buckingham Palace: Der Royal zückte vor den Augen tausender Zuschauer und laufender Kameras ganz entspannt sein Smartphone. Ein klarer Verstoß gegen die royale Etikette, denn bei offiziellen Anlässen dieser Art sind persönliche technische Geräte eigentlich tabu. Das zeigen Bilder, die Bunte vorliegen. Während die anderen Mitglieder der Königsfamilie winkten und sich unterhielten, holte Edward das Gerät seelenruhig aus der Tasche.

Der Fauxpas ist umso bemerkenswerter, weil er ausgerechnet einem der dienstältesten Royals unterlief. Als Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) hat Edward schon unzählige offizielle Auftritte dieser Art miterlebt. Zwar wurde Prinz William (43) in der Vergangenheit bereits bei privaten Anlässen mit dem Handy gesehen – ein Smartphone-Einsatz auf dem Palastbalkon jedoch ist eine Premiere. Ob König Charles (77) den Ausrutscher seines Cousins rügen wird, ist bislang offen. Laut dem Newsportal gehen Palastinsider davon aus, dass der Monarch bei dem 90-Jährigen Nachsicht walten lassen dürfte.

Für Edward war der Balkonauftritt ohnehin kein leichter Moment: Erst im vergangenen September verlor er seine Ehefrau Katharine, die im Alter von 92 Jahren starb. Seitdem ist er Witwer. Das "Trooping the Colour" ist eine der prächtigsten Traditionen des britischen Königshauses – mehr als 1.400 Soldaten, rund 200 Pferde und über 400 Musiker nehmen an der Parade zu Ehren von Charles teil, während tausende Schaulustige die Straßen Londons säumen, um einen Blick auf die Royals zu erhaschen.

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Getty Images Herzog Edward von Kent, 2014

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026

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Getty Images Prinz Edward, Herzog von Kent