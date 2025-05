Ältester aktiver Royal: Wie geht es Edward von Kent (89)?

Sir Edward von Kent (89) sorgt weiterhin für Aufsehen innerhalb der britischen Königsfamilie. Trotz seines stolzen Alters von 89 Jahren nimmt der britische Herzog immer noch regelmäßig an offiziellen Veranstaltungen teil und setzt sich für zahlreiche Organisationen ein. In einem aktuellen Interview mit "True Royalty TV" gewährt seine Tochter Lady Helen Taylor (61) nun seltene Einblicke in den aktuellen Gesundheitszustand ihres Vaters und betont: Es könnte an der Zeit sein, dass Edward seine Aufgaben aus Gesundheitsgründen zurückfährt – auch wenn er selbst wohl am liebsten weiter im Rampenlicht stehen würde.

Lady Helen verrät, dass ihr Vater die Vielzahl seiner Verpflichtungen nicht mehr so schnell absolvieren kann wie früher. Daher könnte es sein, dass er zukünftig kürzertreten müsse. "Ich will nicht, dass er es tut. Ich meine, es ist irgendwie natürlich, weil sein Körper ihn nicht mehr so schnell machen lässt, wie er es gerne würde", schildert sie. Trotzdem engagiert sich Edward weiterhin als Präsident von mehr als 140 Organisationen und ist insbesondere dem Pfadfinderverband eng verbunden. Zuletzt gratulierte er persönlich den jungen Preisträgern des King's Scout Award – ein Zeichen dafür, wie wichtig ihm dieser Bereich noch immer ist. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass ein Lebensabschnitt als Rentner zum Greifen nah ist.

Bereits zuvor hatte Edward nach dem Tod von Prinz Philip (✝99) auf sich aufmerksam gemacht, als er bei "Trooping the Colour" an der Seite von Queen Elizabeth II. (✝96) stand – ein Zeichen seiner Verlässlichkeit innerhalb der königlichen Familie. Dennoch ist ein Rückzug aus dem offiziellen Leben kein Makel, wie schon seine Ehefrau Herzogin Katharine von Kent bereits vor Jahren zeigte: Sie zog sich schon im Alter von 60 Jahren aus der Öffentlichkeit zurück und unterrichtete fortan als Lehrerin. Tochter Helen wiederum startete ihre Karriere bei Christie's, bevor sie in der Modewelt Fuß fasste und gemeinsam mit ihrem Mann Timothy Verner Taylor vier Kinder großzog.

Getty Images Lady Helen Taylor, 2023

Getty Images Herzog Edward von Kent, 2014

