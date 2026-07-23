Millionenerbe der Herzogin von Kent wird an Familie verteilt

Zehn Monate nach dem Tod von Katharine, Herzogin von Kent (†92), ist nun bekannt geworden, wie die Verstorbene ihr Vermögen aufgeteilt hat. Laut einem Bericht der Daily Mail hinterließ sie ein Erbe von mehr als 1,6 Millionen Euro. Den Großteil davon erben ihre drei Kinder George Windsor, Lady Helen Taylor (62) und Lord Nicholas Windsor (55). Darüber hinaus werden auch neun Patenkinder sowie eine Musikorganisation bedacht.

Jedem ihrer neun Patenkinder vermachte die Herzogin jeweils knapp über 5.800 Euro. Rund 11.700 Euro gehen an die Organisation Future Talent, die sich für junge Musiker aus einkommensschwachen Verhältnissen in Großbritannien einsetzt und die Katharine im Jahr 2004 mitgegründet hatte, berichtet die Daily Mail. Ihr persönlicher Besitz – darunter Schmuck, Möbel und Haushaltsgegenstände – geht demnach an ihren Ehemann Edward, Herzog von Kent (90), mit dem sie mehr als 64 Jahre verheiratet war. Er erhält zudem die Erträge aus der Familienstiftung. Ihr Enkel Edward erbt einen Anteil an einer Immobilie in Kensington, während das restliche Vermögen treuhänderisch für ihre drei Kinder verwaltet wird.

Katharine war am 4. September 2025 im Alter von 92 Jahren friedlich im Kensington-Palast im Beisein ihrer Familie verstorben. Der Buckingham-Palast hatte damals in einer Mitteilung an sie als Frau erinnert, die eine lebenslange Hingabe an die Organisationen gezeigt habe, mit denen sie verbunden war – darunter auch ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen gegenüber jungen Menschen. Die gebürtige Bürgerliche hatte 1961 Edward geheiratet und galt zu Lebzeiten als Persönlichkeit, die gerne mit royalen Traditionen brach.

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Getty Images Herzogin von Kent bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate im April 2011

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Getty Images Prinz Edward, Herzog von Kent

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Getty Images Herzogin Katharine von Kent, April 2011

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