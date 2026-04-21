Selten: Queen Elizabeths Cousins besuchen Buckingham-Palast

Ein seltener Moment im Buckingham-Palast: Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Queen Elizabeth II. (†96) haben sich deren Cousins Prinzessin Alexandra (89) und Herzog Edward von Kent (90) zu einem Gedenkempfang zusammengefunden. Die Geschwister wurden dabei beobachtet, wie sie in der Marble Hall des Palastes angeregt mit anderen Gästen plauderten – vor ihnen ein Tisch mit Sektgläsern und Kuchenstücken. Alexandra erschien in einem leuchtend blauen Jackett mit passendem Schal, während Edward sich für einen eleganten grauen Anzug mit kessen lila Socken entschied. Auch König Charles (77), Königin Camilla (78) sowie der Prinz und die Prinzessin von Wales nahmen an den Feierlichkeiten des Tages teil.

Für Alexandra und Edward war der Auftritt im Palast etwas Besonderes: Seit dem königlichen Weihnachtsessen am 16. Dezember wurden die beiden laut Hello nicht mehr im Buckingham-Palast gesehen. Obwohl beide in den vergangenen Jahren ihre royalen Verpflichtungen zurückgeschraubt haben, ließen sie es sich jetzt aber nicht nehmen, gemeinsam ihrer verstorbenen Cousine zu gedenken. Für Edward ist es ohnehin eine emotionale Zeit – er trauert noch um seine Ehefrau, die Herzogin von Kent, die vergangenen Herbst im Alter von 92 Jahren gestorben ist.

Der 21. April war ein ereignisreicher Gedenktag für die royale Familie. Charles und Camilla begannen den Tag im British Museum, wo ihnen die finalen Entwürfe für ein Denkmal zu Ehren der verstorbenen Königin präsentiert wurden. Das geplante Memorial im St. James's Park soll unter anderem eine Queen-Elizabeth-Brücke, Gärten mit verschlungenen Pfaden und eine Commonwealth-Windskulptur des Künstlers Yinka Shonibare umfassen. Charles hatte bereits in einer Videobotschaft zu Ehren des Geburtstags seiner Mutter erklärt: "Meine Familie und ich halten inne, um über das Leben und den Verlust einer Monarchin nachzudenken, die uns allen so viel bedeutete."

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Getty Images Empfang im Buckingham-Palast zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II mit Prinzessin Alexandra und Prinz Edward, Herzog von Kent

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Getty Images Prinzessin Alexandra und Prinz Edward, Juni 2022

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Alexandra im November 2016