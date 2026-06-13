Trooping the Colour: Die britischen Royals winken vom Balkon

London steht ganz im Zeichen von König Charles (77): Bei der traditionellen Militärparade Trooping the Colour feiert das Vereinigte Königreich seinen Monarchen mit einem prunkvollen Spektakel. Mehr als 1.400 Soldaten in roten Uniformen und schwarzen Fellmützen, 200 Pferde und über 400 Musiker sind dabei – und tausende Fans in den britischen Nationalfarben Rot, Weiß und Blau säumen die Straßen Londons, um einen Blick auf die königliche Familie zu erhaschen. Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sind gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinz Louis (8) und Prinzessin Charlotte (11) mit dem Bentley zur Parade erschienen. Den krönenden Abschluss des Tages bildet der traditionelle Auftritt der winkenden Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace.

Auf dem Balkon fanden in diesem Jahr Charles, Camilla (78), William, Kate, Charlotte, Louis, George und Prinzessin Anne (75) Platz. Außerdem waren Prinz Edward (62) mit seiner Ehefrau Sophie (61) sowie Timothy Laurence (71) mit von der Partie. König Charles reihte sich zuvor gemeinsam mit Königin Camilla in die Parade ein – allerdings nicht zu Pferd. Aufgrund seiner Krebserkrankung verzichtete der Monarch in diesem Jahr darauf, hoch zu Ross an der Zeremonie teilzunehmen. Dafür war sein Sohn William aber in voller Montur auf einem Pferd unterwegs. Bereits am Freitag hatte Charles Soldaten seiner königlichen Garde in einer Kaserne in Aldershot in Hampshire besucht. Dort bekam er auch ein besonderes Geschenk überreicht: ein Paar Hausschuhe. Heute präsentieren ebendiese Soldaten bei der Parade ihre Regimentsfahne.

Trooping the Colour ist eine jahrhundertealte Tradition: Seit 1748 wird der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen mit einer Militärparade gefeiert, seit 1889 läuft die Zeremonie stets nach demselben minutiös geplanten Ablauf ab. Dass Charles erst im November seinen tatsächlichen Geburtstag feiert, spielt dabei keine Rolle – die Parade findet traditionell im Juni statt, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Für Charles, der zuletzt mit familiären Sorgen rund um seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) und gesundheitlichen Belastungen zu kämpfen hatte, ist der Festtag damit auch ein willkommener Anlass zum Durchatmen.

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026

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Getty Images Die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026