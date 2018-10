Noch eine Absage für Prinzessin Eugenie (28) und ihren Zukünftigen Jack Brooksbank! Am Freitag hat der Nervenkitzel für die beiden endlich ein Ende. In der St. George's Chapel auf Schloss Windsor werden die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) und der Londoner Nachtklubbesitzer den Bund der Ehe eingehen. Alles, was Rang und Namen hat, wird der feierlichen Zeremonie beiwohnen – fast. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Herzogin Camilla (71) nicht mit von der Partie sein wird. Jetzt schwänzt auch ein weiterer vorgesehener Gast die royale Runde: Prinz Edward (83) hat andere Verpflichtungen.

Wie das britische Magazin Mirror jetzt berichtete, soll der Herzog von Kent am großen Tag aufgrund von beruflichen Verpflichtungen verhindert sein – zumindest zum Teil. Zugunsten eines Gala-Dinners mit dem Military Rehabilitation Headley Court in London werde er den feierlichen Empfang des frischgetrauten Ehepaares in der Royal Lodge am Freitagabend verpassen. In guter Manier werde sich der Cousin der Queen aber zuvor beim Gottesdienst in Windsor blicken lassen.

Im Gegensatz dazu wird Camilla den Feierlichkeiten gänzlich fernbleiben. Während das Volk und die gekrönten Häupter Eugenies und Jacks Liebe feiern, besucht die Herzogin von Cornwall das Erntedankfest einer Schule in Schottland.

Getty Images Prinz Edward, Herzog von Kent

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Herzogin Camilla in Glasgow

