Fans rätseln um Brooklyn Beckhams mysteriöse Fußverletzung

Moon Boot statt Designer-Sneaker: Brooklyn Peltz-Beckham (27) sorgt mit einem ungewohnten Accessoire für Gesprächsstoff. Der Modelsohn von Victoria (52) und David Beckham (51) zeigte sich jetzt bei einem Event in Los Angeles an der Seite seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) – allerdings mit einer auffälligen Fußschiene am linken Bein. Die Schauspielerin teilte mehrere innige Schnappschüsse des Paares auf Instagram, auf denen die beiden händchenhaltend und sichtlich verliebt in die Kamera lächeln. Während Nicola in einem eleganten Look strahlte, stolperten Fans in den Kommentaren allerdings weniger über ihr Outfit als über Brooklyns klobigen Stiefel am Fuß.

Auf den Fotos ist deutlich zu erkennen, dass der Hobbykoch eine sogenannte Moon Boot-Orthese trägt – eine starre, abnehmbare Schiene mit gepolsterter Innenseite, die normalerweise nach Verletzungen beim Gehen helfen soll. Was genau passiert ist, verrät Brooklyn bisher nicht. Unter einem Repost der Bilder beim britischen Portal Mirror fragen sich die Follower daher, was hinter der plötzlichen Fußverletzung steckt. Ein Nutzer will es ganz genau wissen und schreibt: "Sehr elegante Fotos, was ist mit Brooklyns Fuß passiert?" Ein anderer wundert sich schlicht: "Er trägt einen Moon Boot?" Für etwas Entwarnung sorgt allerdings ein weiterer Social-Media-Post: Nur wenige Tage später zeigt sich der Influencer bei einem Lauf in New York – ganz ohne Schiene und offenbar wieder deutlich mobiler.

Parallel zu den Pärchenfotos macht weiterhin der Auftritt von Brooklyns kleiner Schwester Harper an seinem Haus in Beverly Hills Schlagzeilen. Die Schülerin war nach der Walk-of-Fame-Ehrung für Vater David in ihrem pinkfarbenen Kleid zu seinem Anwesen gefahren, hatte ihren Bruder dort aber nicht angetroffen. Laut Berichten war Brooklyn zu dieser Zeit an der Ostküste unterwegs. Dass Harper trotz der angespannten Familiensituation die Nähe zu ihrem großen Bruder suchte, wird in britischen Medien als emotionaler Moment beschrieben – und zeigt, wie sehr persönliche Gefühle und Familienbande bei den Beckhams hinter den Kulissen eine Rolle spielen.

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Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juni 2026

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Getty Images David Beckham spricht bei seiner Hollywood Walk of Fame Star Ceremony in Hollywood, Kalifornien