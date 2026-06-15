GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen hat keine Angst vor Falten

Heute, am 15. Juni, feiert Eva Mona Rodekirchen ihren 50. Geburtstag – und das mit einer Gelassenheit, die beeindruckt. Die Schauspielerin, die dem RTL-Publikum seit vielen Jahren als Maren Seefeld in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt ist, blickt dem runden Jubiläum ganz entspannt entgegen. Im Interview mit Bild macht sie deutlich, dass sie mit dem Älterwerden keinerlei Probleme hat – auch nicht mit den sichtbaren Zeichen der Zeit. "Ich habe noch nicht mal ein Problem damit, dass man Falten hat", sagt sie offen. Und weiter: "Eigentlich finde ich das Älterwerden ganz cool."

Natürlich bleiben kleine körperliche Veränderungen nicht aus. "Irgendwas tut immer weh", sagt Eva (50) lachend. Doch das trübt ihre positive Grundeinstellung kaum. Das Älterwerden habe ihr vor allem eines geschenkt: Gelassenheit. "Ich bin deutlich entspannter mit mir selbst geworden und weiß heute viel besser, wer ich bin und was mir wichtig ist", erklärt sie. Diese innere Ruhe spiegelt sich auch in ihren Plänen zum Geburtstag wider. Zunächst hatte sie überlegt, gar keine Party zu schmeißen – allein um dem Erwartungsdruck zu entgehen. "Ich dachte irgendwann: Wenn alle erwarten, dass ich riesig feiere, dann mache ich eben gar keine Party."

Dass Eva so entspannt auf ihr Äußeres blickt, war nicht immer selbstverständlich. "Mit 18 war ich sehr unglücklich mit meiner Figur und habe stark an meinem Äußeren gezweifelt", erinnert sie sich. Ihrem jüngeren Ich würde sie heute raten, sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen: "Das ist gar nicht so wichtig. Man verschwendet in jungen Jahren oft viel zu viel Energie damit." Neben der neu gewonnenen Gelassenheit hat die in Potsdam lebende Schauspielerin auch noch einen ganz konkreten Wunsch für die Zukunft: Sie möchte endlich bei Let's Dance mitmachen. "Ich warte darauf, dass ich endlich mitmachen darf", sagt sie.

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Timm, Michael Eva Mona Rodekirchen im Juni 2022 in Berlin

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Getty Images Eva Mona Rodekirchen, September 2020

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Andreas Rentz / Staff / Getty Images Eva Mona Rodekirchen beim RTL-Spendenmarathon

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