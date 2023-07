Eva Mona Rodekirchens Tochter (10) will bei GZSZ mitspielen

Eva Mona Rodekirchen (47) ist stolz wie Bolle. Bereits seit 2010 spielt die Schauspielerin in der RTL-Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten die Rolle der Maren Seefeld. Nach einer neunmonatigen Auszeit ist die Blondine zur Freude vieler Fans seit einigen Tagen wieder zurück am Set. Jetzt gibt es eine weitere Neuigkeit: Auch Evas Tochter Martha will bald bei GZSZ zu sehen sein!

"Meine Tochter möchte unbedingt bei GZSZ mitspielen. Sie ist auch schon in einer Theater-AG", erklärt die TV-Bekanntheit gegenüber Bild. Doch das sei gar nicht so einfach! "Es gibt ja auch einige Auflagen fürs Fernsehen, da zum Beispiel die Schule, der Kinderarzt und das Jugendamt das Okay geben müssen", stellt die 47-Jährige klar. Dennoch wolle die Mutter ihr Versprechen halten.

Das GZSZ-Set sei für die Zehnjährige jedenfalls kein Neuland, denn Eva verrät gegenüber dem Magazin: "Meine Tochter Martha ist quasi am GZSZ-Set aufgewachsen. Ich bin ja nach zwölf Wochen wieder zurück zum Drehen, habe meine Tochter am Anfang sogar dort noch gestillt." Deswegen fühle sich Martha am Set "wie zu Hause".

ActionPress Eva Mona Rodekirchen mit ihrer Tochter Martha

Getty Images Eva Mona Rodekirchen, September 2020

TVNOW / Rolf Baumgartner Michi (Lars Pape) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

