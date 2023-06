Neun Monate GZSZ-Pause: Eva Rodekirchen war kurz vor Burnout

Eva Mona Rodekirchen (47) musste neue Kraft tanken. Mehr als zehn Jahre lang stand die Schauspielerin als Maren Seefeld für GZSZ vor der Kamera. Im September vergangenen Jahres kehrte sie der Serie dann ganz überraschend den Rücken zu, kommt aber in wenigen Tagen wieder zurück ans Set der Daily. Diese neunmonatige Auszeit brauchte Mona auch – denn sie stand kurz vor einem Burnout!

Im Interview mit Bild am Sonntag spricht die 47-Jährige nun über die schwierige Zeit. "Ich war fast ausgebrannt, kurz davor, dass gar nichts mehr geht. Es war ein Zeitpunkt für mich, einen Schritt zurück zu machen, um meine Kräfte wiederzuholen", schildert sie ehrlich. Die ersten sechs Monate ihrer Pause seien toll gewesen, danach habe sie sich allerdings etwas gelangweilt: "Vorher habe ich mich wie ein Hamster im Rad gefühlt. Ich konnte nicht mehr runterkommen. Irgendwann habe ich die Langeweile aushalten können."

Kommende Woche wird sie dann wieder in ihrer Rolle der Serien-Mutter über die Bildschirme flimmern. Offenbar hat sich die Produktion für ihr Comeback auch etwas einfallen lassen: Sie bekommt einen komplett neuen Look. "Maren wird mit einem ganz großen Wow nach Berlin zurückkehren. Vom Styling her wird sie alle überraschen und umwerfend aussehen", verriet GZSZ-Kostümchef Thorsten Maisel gegenüber RTL.

Getty Images Eva Mona Rodekirchen, September 2020

RTL / Rolf Baumgartner Maren Seefeld (Eva Maria Rodekirchen), Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Tobias Evers (Jan Kittmann

RTL GZSZ-Kostümchef Thorsten Maisel und Eva Mona Rodekirchen

