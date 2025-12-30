Diese GZSZ-Stars sind auch hinter den Kulissen befreundet

Eva Mona Rodekirchen (49) und Ulrike Frank (56) lassen ihre GZSZ-Fans aufhorchen: Die beiden Schauspielerinnen haben im Gespräch mit RTL verraten, wie nah sie sich mit ihren Kolleginnen auch im echten Leben stehen. Im Mittelpunkt steht dabei ihre Serienclique um Yvonne, Nina, Katrin und Maren, deren enge Frauenfreundschaft bei GZSZ längst Kultstatus hat. Die TV-Stars berichten, dass dieses Miteinander nicht an der Studiotür endet, sondern sich in den Alltag verlagert hat.

Eva sagte im Gespräch mit dem Sender: "Wir würden uns wünschen, noch mehr miteinander zu drehen. Aber schon unser Extra-Special, bei dem wir vor ein paar Jahren gemeinsam ins Ausland nach Fuerteventura reisen durften, hat uns sehr zusammengeschweißt. Diese Freundschaft besteht seitdem, hat sich auch abseits der Kamera vertieft, und das ist wirklich schön." Ulrike unterstrich die besondere Energie am Set: "Wenn wir Vier gemeinsam drehen, ist immer Dynamik am Set. Wir sind so verbunden und vertraut, können privat plaudern und lachen, und im nächsten Moment total professionell in unseren Rollen die Szenen auf den Punkt drehen. Das ist schon sehr besonders." Genau dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass die Clique auf dem Bildschirm wie aus einem Guss wirkt.

Abseits der Scheinwerfer pflegen die beiden diese Verbundenheit mit kleinen Ritualen und viel Austausch. Treffen außerhalb des Studios, gemeinsame Erinnerungen an die Fuerteventura-Reise und das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können, prägen die Verbindung. Die Schauspielerin und ihre Kollegin teilen laut eigener Aussage nicht nur Arbeitsalltag und Textproben, sondern auch Gespräche über Familie, Freundschaften und das Leben zwischen Drehpausen und Premieren. So wird aus Seriennähe echte Freundschaft – mit Lachen zwischen Szenen, Fotos aus dem Urlaub auf den Handys und spontanen Plänen, die den Teamgeist noch enger machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / einspandau Strammer HandOfBlood als seine Figur Präsident Knabe bei "GZSZ"

Anzeige Anzeige

AEDT / SplashNews.com Eva Mona Rodekirchen und Ulrike Frank im Januar 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress Eva Mona Rodekirchen und Ulrike Frank im September 2021