GZSZ-Comeback: Eva Mona Rodekirchens Look wird überraschen

Die GZSZ-Fans dürfen sich auf etwas gefasst machen! Im September des vergangenen Jahres hatte Eva Mona Rodekirchen (46) verkündet, dass sie nach über zehn Jahren der beliebten Vorabendserie den Rücken kehren wird. Doch im Februar dann die große Überraschung: Der GZSZ-Star kommt ans Set der Daily zurück! Schon bald dürfen die Fans Eva wieder im TV bewundern – und auch ihren neuen Style!

Im Interview mit RTL verrät der GZSZ-Kostümchef Thorsten Maisel, dass die Vorbereitungen für das Comeback der 46-Jährigen bereits auf Hochtouren laufen. Darunter fällt auch ein völlig neuer Look für ihre Serienfigur Maren Seefeld. "Maren wird mit einem ganz großen Wow nach Berlin zurückkehren. Vom Styling her wird sie alle überraschen und umwerfend aussehen", teasert Thorsten an. Doch auf was dürfen sich die Zuschauer gefasst machen? "Ein 80er Hingucker!", verrät der Kostümchef.

Bereits vor wenigen Wochen hatte sich Eva auf Instagram mit einem neuen trendigen Haarschnitt gezeigt. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Selfie, auf dem sie ihre Haare im angesagten Wolf-Cut trägt. Dabei handelt es sich um einen Haarschnitt, der von dem in den 80ern angesagten Vokuhila inspiriert wurde. Ob dieser etwa Teil ihrer Verwandlung ist?

RTL GZSZ-Kostümchef Thorsten Maisel und Eva Mona Rodekirchen

Getty Images Eva Mona Rodekirchen, September 2020

Instagram / evamona_rodekirchen Eva Mona Rodekirchen, Schauspielerin

