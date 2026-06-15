Jahre her: Zendaya & Tom Holland feiern Red-Carpet-Comeback

Zum ersten Mal seit fünf Jahren standen Zendaya (29) und Tom Holland (30) wieder gemeinsam auf dem roten Teppich. Am Montag posierten die beiden beim Fotocall zu ihrem neuen Film "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid eng umschlungen vor den Kameras und läuteten damit die Promotour für den gemeinsamen Marvel-Film ein. Zendaya begeisterte dabei in einem schwarzen Korsettkleid mit einem tiefen Oberschenkelschlitz und einem Fransenrock, während Tom in einem schwarzen Anzug mit einem auffällig knallroten Hemdkragen erschien – eine klare Anspielung auf seine Rolle als Spider-Man. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei ein Ring an Zendayas Ringfinger, der erneut Spekulationen über eine mögliche geheime Hochzeit des Paares anheizte.

Der letzte gemeinsame Auftritt der beiden auf dem roten Teppich liegt bereits lange zurück: 2021 posierten sie zusammen bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" – jenem Film, mit dem sie auch ihre Liebesbeziehung öffentlich bestätigten. Nun kehren sie nicht nur vor die Kameras zurück, sondern auch gemeinsam auf die Leinwand. In "Spider-Man: Brand New Day" schlüpfen sie erneut in die Rollen von Peter Parker und MJ. Und auch abseits des Marvel-Universums sind sie als Duo gefragt: Zusammen stehen sie in Christopher Nolans (55) "The Odyssey" vor der Kamera, der im Juli in die Kinos kommen soll.

Wie sehr die beiden ihre gemeinsame Arbeit schätzen, hatte Tom zuletzt im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" deutlich gemacht. Er schwärmte darin von Zendaya als Schauspielerin: "Sie ist einfach furchtlos. Sie gibt wirklich alles." Und er betonte, wie sehr es ihm bedeutet, eine Partnerin zu haben, die die Herausforderungen der Filmbranche aus eigener Erfahrung kennt. "Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf so persönliche Weise versteht", sagte er: "Es ist ein Rettungsanker. Wirklich."

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler