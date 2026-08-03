Hohe Gage: Tom Holland kassiert wohl so viel wie nie zuvor

Tom Holland (30) ist nicht nur als Spider-Man ein Schwergewicht – auch finanziell spielt der britische Schauspieler inzwischen in einer anderen Liga. Laut Celebrity Net Worth beläuft sich sein Vermögen auf über 25 Millionen Dollar (knapp 22 Millionen Euro). Den größten Anteil daran hat seine Rolle als Peter Parker im Spider-Man-Franchise. Seinen bisher größten Gehaltsscheck soll Tom nun für seinen neuesten Film erhalten haben: Für "Spider-Man: Brand New Day", der am 29. Juli 2026 in die Kinos kam, soll er dem Portal HollywoodLife zufolge zwischen 15 und 20 Millionen Dollar (rund 17,5 Millionen Euro) kassiert haben.

Wie stark sein Marktwert über die Jahre gestiegen ist, zeigt ein Blick auf frühere Gagen. Für sein erstes Abenteuer im Spider-Man-Kostüm erhielt er laut The U.S. Sun 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,3 Millionen Euro), für Captain America: Civil War sogar nur 250.000 Dollar (rund 220.000 Euro). Mit "Spider-Man: No Way Home" knackte er dann erstmals die Zehn-Millionen-Dollar-Marke (rund 8,7 Millionen Euro). Auch seine übrige Franchise-Arbeit war lukrativ: Für Avengers: Infinity War und "Avengers: Endgame" soll er je drei Millionen Dollar (etwa 2,6 Millionen Euro) verdient haben, für die TV-Miniserie "The Crowded Room" weitere vier Millionen (rund 3,5 Millionen Euro). Abseits der Schauspielerei hat Tom zudem die alkoholfreie Biermarke Bero mitgegründet und 2024 seine eigene Produktionsfirma namens Billy17 ins Leben gerufen.

Privat läuft es für Tom ebenfalls rund: Der Schauspieler ist seit Anfang 2026 mit Zendaya (29) verheiratet. Bestätigt wurde das von ihrem langjährigen Stylisten Law Roach, der Access Hollywood bei den Actor Awards im März sagte, dass "die Hochzeit bereits stattgefunden hat". Tom selbst sprach später in seiner Titelgeschichte für Esquire darüber und erklärte, bei dem besonderen Tag seien "alle unsere Freunde und Familien da gewesen". Kennengelernt hatten sich Tom Holland und Zendaya einst beim Casting für "Spider-Man: Homecoming", öffentlich machten sie ihre Beziehung 2021. In der Vergangenheit sprach Tom außerdem offen darüber, dass für ihn Familie eine große Rolle spielt. Gegenüber Men's Health sagte er 2025: "Wenn ich Kinder habe, werdet ihr mich nicht mehr in Filmen sehen. Dann dreht sich mein Leben nur noch um Golf und das Vatersein. Ich werde einfach von der Bildfläche verschwinden."

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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