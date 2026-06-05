So süß schwärmt Tom Holland von seiner Partnerin Zendaya

Tom Holland (30) hat in einem Podcast rührende Worte für seine Partnerin Zendaya (29) gefunden. Im Gespräch mit Moderatorin Amy Poehler (54) in ihrem Podcast "Good Hang with Amy Poehler" machte der britische Schauspieler deutlich, wie viel ihm die Schauspielerin in seinem Leben bedeutet – nicht nur privat, sondern auch beruflich. "Ich könnte mir nicht vorstellen, das, was ich tue, ohne sie zu machen", sagte er. Für ihn sei es ein großes Glück, jemanden an seiner Seite zu haben, der die Höhen und Tiefen der Filmbranche aus eigener Erfahrung kennt. "Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf so persönliche Weise versteht, sodass ihr euch gegenseitig beruhigen oder aufbauen könnt", schwärmte Tom. Wie wichtig dieses gegenseitige Vertrauen am Set sein kann, verdeutlichte der 30-Jährige anhand einer konkreten Szene aus den Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day.

Nachdem seine eigenen Szenen bereits gefilmt worden waren und die Kamera auf Zendaya geschwenkt hatte, unterbrach Tom die Dreharbeiten und fragte seine Partnerin direkt, ob die Szene für sie funktioniere. Ihre Antwort war klar: Sie glaubte es nicht. Daraufhin wandte er sich zunächst an die Produzenten und anschließend auch an Regisseur Destin Daniel Cretton. "Ich weiß, wir drehen seit Stunden, und ich hasse es, dir das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass diese Szene funktioniert. Was Z und ich fühlen sollen – das spüren wir gerade im Moment einfach nicht", habe er Cretton mitgeteilt. Der Regisseur ließ das Team daraufhin für den Tag nach Hause gehen, schrieb die Szene gemeinsam mit einem der Autoren um und drehte sie am nächsten Tag neu. "Ich würde so etwas zu einer Schauspielerin, mit der ich nicht zusammen bin, niemals sagen", betonte Tom.

Neben diesem persönlichen Einblick nutzte der Filmstar das Interview auch, um Zendayas schauspielerische Fähigkeiten in den höchsten Tönen zu loben. "Ich glaube, sie ist die beste Schauspielerin, die es gerade gibt. Ich glaube wirklich, dass sie etwas Besonderes hat", meinte er. Ihre Wandlungsfähigkeit vor der Kamera beeindrucke ihn immer wieder – so sei sie in ihrer Rolle als Rue in der HBO-Serie Euphoria kaum wiederzuerkennen. Tom und Zendaya lernten sich am Set der "Spider-Man"-Reihe kennen, in der sie beide seit Jahren gemeinsam vor der Kamera stehen.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, Juni 2019

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, Dezember 2021