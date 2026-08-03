"Spider-Man 4" feiert den zweitbesten Kinostart aller Zeiten

Mit 927 Millionen US-Dollar Einnahmen am ersten Wochenende hat "Spider-Man: Brand New Day" einen der größten Kinostarts aller Zeiten hingelegt. Damit sichert sich der neue Marvel-Blockbuster, in dem Tom Holland (30) zum vierten Mal in die Rolle des Superhelden schlüpft, den zweiten Platz in der ewigen Rangliste der erfolgreichsten Startwochenenden. Nur "Avengers: Endgame" war seinerzeit noch erfolgreicher und spielte zum Auftakt rund 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Wie Variety berichtet, stammen von den 927 Millionen Dollar rund 355 Millionen aus Nordamerika und 572 Millionen aus den internationalen Märkten.

Der Film setzt damit gleich mehrere neue Rekorde: "Brand New Day" ist nicht nur der erfolgreichste Spider-Man-Film aller Zeiten, sondern auch der erfolgreichste Sony-Film und erfolgreichste Solo-Superheldenfilm in der Geschichte der Kinocharts. Auch in Deutschland feiert der Streifen einen triumphalen Start. Laut The Spot wurden am Wochenende 1,1 Millionen Tickets verkauft – inklusive der frühen Vorstellungen ab Mittwoch sogar 1,4 Millionen. Damit liegt der Film klar vor Die Odyssee auf Platz zwei und "Toy Story 5" auf Platz drei der deutschen Kinocharts.

Für Tom Holland ist "Brand New Day" bereits der vierte Auftritt im ikonischen Anzug – und die Nachfrage nach seinem Spider-Man ist größer denn je. Der Brite hatte in Interviews immer wieder betont, wie sehr ihm die Rolle am Herzen liegt. Gegenüber dem People-Magazin erklärte er zuletzt: "Spider-Man hat mein Leben verändert. Ich bin dankbar für jede Chance, ihn zu spielen." Neben Tom in der Hauptrolle sorgt im Film außerdem Sadie Sink (24) für Gesprächsstoff, deren geheimnisvolle Rolle die Fans in Atem hält.

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SIPA PRESS Andrew Garfield in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro"

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Imago Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles

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Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood