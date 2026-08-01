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Tom Holland
Verplappert: Diesen Marvel-Spoiler bereut Tom Holland sehr

Verplappert: Diesen Marvel-Spoiler bereut Tom Holland sehr

- Michelle Hinz
Lesezeit: 2 min
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Tom Holland (30) ist dafür bekannt, bei Marvel-Presseterminen hin und wieder mehr auszuplaudern, als ihm lieb ist. Anlässlich der Premiere seines neuen Films "Spider-Man: Brand New Day" verriet der Schauspieler jetzt im Gespräch mit Complex, welcher Spoiler ihn bis heute am meisten beschäftigt. Dabei erinnerte sich Tom an eine Fanaktion in Los Angeles, bei der er den Kinozuschauern versehentlich das Ende von "Avengers: Infinity War" vorwegnahm.

Marvel-Präsident Kevin Feige (53) hatte damals einen Partybus organisiert, um Fans bei den ersten Vorstellungen des Films zu überraschen. Tom ging allerdings irrtümlich davon aus, dass alle den Film bereits gesehen hatten, und begrüßte das Publikum mit den Worten: "Keine Sorge, Leute, ich lebe noch!" Wie Kino.de berichtet, wird sein Charakter Spider-Man am Ende des Films durch den berühmten Schnippser von Thanos ausgelöscht, der mithilfe der Infinity-Steine die Hälfte allen Lebens verschwinden lässt. Statt Jubel erntete Tom daraufhin nur "kollektives Seufzen". Erst als Kevin ihm signalisierte, nicht weiterzusprechen, wurde Tom bewusst, dass er den Fans gerade das Ende des Films verraten hatte.

Sein Ruf als Marvel-Verplapperer begleitet Tom inzwischen seit Jahren. Mittlerweile scheint der Schauspieler mit möglichen Spoilern jedoch deutlich vorsichtiger umzugehen. Rund um "Spider-Man: Brand New Day" hielt er sich laut Kino.de mit Details bewusst zurück. Stattdessen sprach der Brite zuletzt lieber über die enge Verbundenheit mit dem Team hinter den Kulissen. Auf seinen wohl größten Spoiler blickt Tom heute dennoch mit gemischten Gefühlen zurück: "Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und diesen Moment noch einmal erleben."

Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood
Getty Images
Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood
Marvel-Präsident Kevin Feige
Getty Images
Marvel-Präsident Kevin Feige
Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles
Imago
Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles
Was sagt ihr zu Toms Spoiler-Pannen?
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