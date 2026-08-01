Zendaya versteckt Spider-Man in jedem ihrer Pressetour-Looks

Für die Pressetour zu "Spider-Man: A Brand New Day" hat Zendaya (29) einmal mehr bewiesen, dass sie die unangefochtene Königin des sogenannten Method Dressing ist. Sieben internationale Stopps umfasste der Presserundlauf, der am Mittwoch in London sein großes Finale feierte – und bei jedem einzelnen davon versteckte die Schauspielerin subtile Anspielungen auf den Spinnenmann in ihren Outfits. Den Auftakt machte ein schwarzes trägerloses Fransenkleid von Christian Cowan in Madrid, bevor sie in einem leuchtend roten Rollkragenkleid von Ernesto Naranjo ganz in Spider-Man-Farben erstrahlte. An ihrer Seite: ihr Ehemann Tom Holland (30), mit dem sie Anfang des Jahres den Bund der Ehe geschlossen hatte.

Die Stationen der Tour lasen sich wie eine Moderedaktion der Extraklasse. In Berlin erschien Zendaya zunächst in einem College-Look von Coach mit einem Jersey-Top in Rot und einem karierten Midirock – eine Anspielung auf den College-Stil, der im Film eine Rolle spielt – bevor sie zur Premiere in einen maßgefertigten schwarzen Lederzweiteiler von Louis Vuitton schlüpfte. In Rom glänzte sie in einem mit Swarovski-Kristallen besetzten Zweiteiler aus dem Versace-Archiv von 1997 sowie einem Spinnennetz-Abendkleid von Giorgio Armani. Das Finale in London setzte dem Ganzen die Krone auf: In einem tief ausgeschnittenen weißen Kleid von Tamara Ralph mit silbernem Paillettenspinnennetz auf dem Rücken – verziert mit Herzen, Sternen und einem vierblättrigen Kleeblatt – sorgte sie für den wohl spektakulärsten Moment des gesamten Presserundlaufs.

Hinter den aufwendigen Looks steckt eine enge kreative Zusammenarbeit. Zendayas Stylist und enger Freund Law Roach führt bei ihren Pressetour-Outfits Regie und begleitet die Schauspielerin bereits seit Jahren. In der Vergangenheit arbeitete er auch mit Stars wie Ariana Grande (33) und Céline Dion (58), doch seine Zusammenarbeit mit Zendaya bleibt prägend. Der 48-Jährige fungiert dabei auch oft als Sprachrohr für die Disney-Bekanntheit: Er war es, der erstmals öffentlich die Verlobung mit Tom kommentierte und Details zur Hochzeitsplanung ausplauderte. Zendaya und Tom selbst hielten sich zu dem Thema stets bedeckt.

Zendaya und Tom sind nicht nur die Stars des neuen Spider-Man-Films, sondern auch ein waschechtes Traumpaar. 2016 hatten sie sich am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt – zehn Jahre später stehen sie nun als verheiratetes Paar gemeinsam auf dem roten Teppich für den neuesten Teil der Reihe. Der Film knüpft an die Ereignisse von "No Way Home" an, in dem ein Zauber von Doctor Strange dafür sorgte, dass die Welt die Identität von Peter Parker vergisst. In "Brand New Day" hat auch MJ, Zendayas Figur, jede Erinnerung an ihre einstige Beziehung zu Parker verloren. Kritiker feiern den Film bereits als einen der besten Spider-Man-Streifen überhaupt und vergleichen ihn mit der Qualität der Tobey-Maguire-Ära.

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Getty Images Zendaya auf dem roten Teppich der UK-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in London

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Getty Images Zendaya beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim deutschen Fan-Event zu "Spider-Man: Brand New Day" in Berlin

Getty Images Zendaya beim "Spider-Man: Brand New Day"-Premieren-Photocall in Rom