Seit 25 Jahren das gleiche Essen: So lebt Victoria Beckham

Victoria Beckham (52) bleibt ihrem Speiseplan offenbar eisern treu. Wie ihr Mann David Beckham (51) im Podcast "River Cafe Table 4" verriet, isst die Sängerin und Designerin seit rund 25 Jahren beinahe immer dasselbe. "Seit ich Victoria kenne, isst sie nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse. Sie weicht davon nur sehr selten ab", berichtete der Ex-Fußballer. Er selbst schätzt gutes, abwechslungsreiches Essen und Wein hingegen sehr.

David selbst beschreibt sich als jemanden, der beim Essen und Wein sehr "emotional" werden kann. Wenn er ein besonders gutes Gericht vor sich habe, wolle er es mit allen teilen. Bei seiner Frau stoße dieser Ansatz jedoch auf wenig Gegenliebe – mit einer einzigen Ausnahme: "Das einzige Mal, dass sie etwas von meinem Teller probiert hat, war, als sie mit Harper schwanger war." Für ihn sei es einer seiner liebsten Abende überhaupt gewesen, schwärmte er. An das genaue Gericht kann er sich zwar nicht mehr erinnern, weiß aber: Seitdem hat Victoria es nicht mehr gegessen.

Victoria selbst sprach in der Vergangenheit ebenfalls über ihre Ernährungsgewohnheiten. Gegenüber dem Modemagazin Net-a-Porter erklärte sie im Jahr 2020: "Wenn ich gut esse, sehe ich den Unterschied an meiner Haut – meine Augen sind weißer und strahlender, und ich habe so viel mehr Energie." Sie betonte außerdem: "Ich bin diszipliniert beim Essen – so hole ich das Meiste aus meinem Körper heraus." Die vierfache Mutter, die mit 52 Jahren in Bestform ist, ist seit 1999 mit David verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Kinder Brooklyn (27), Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14).

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham beim Time 100 Event, Backstage 2026