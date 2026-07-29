Victoria Beckham schwänzt Hochzeit: Mel C. ist enttäuscht

Mel C hat geheiratet, doch bei ihrer Traumhochzeit im englischen Lake District fehlte eine wichtige Person: Victoria Beckham (52) war nicht dabei, als Melanie Chisholm ihren Liebsten Chris Dingwall das Jawort gab. Geri Halliwell-Horner, Melanie Brown und Emma Bunton (50) waren hingegen bei der Feier im georgianischen Herrenhaus, das Victorias Freund und West-End-Star Ben Forster gehört, anwesend. Nur Posh Spice glänzte durch Abwesenheit. Der Mirror zitiert eine Quelle mit den Worten: "Melanie war wirklich bestürzt. Sie wollte so sehr, dass die ganze Gruppe wieder zusammen ist. Auch wenn Posh ihr das Kleid gegeben hat, war es einfach nicht dasselbe, als wenn sie selbst dort gewesen wäre."

Victorias Grund für ihr Fernbleiben: Sie hatte sich bereits verpflichtet, das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien gemeinsam mit Ehemann David Beckham (51) in New York anzusehen. Dabei war die Modedesignerin maßgeblich daran beteiligt, die Braut Mel. C für ihren großen Tag in Szene zu setzen, denn das Brautkleid – ein wunderschönes rückenfreies Modell aus Satin und Spitze – stammte direkt aus Victorias Feder. So ließ sie sich in Sachen Hochzeitskleid zumindest nicht lumpen. Gegenüber dem Magazin Vogue schwärmte Mel C von der Entstehung des Kleids: "Victoria wollte es viel persönlicher für mich machen. Sie hat einen wunderschönen Vintage-Spitzenstoff gefunden, und alles wurde ganz zart in den perfekten Farbton gefärbt. Es ist sehr schmeichelhaft und hinten offen."

Mel C., die als Sporty Spice weltberühmt wurde, lernte ihren neuen Ehemann Chris über die Dating-App Raya kennen – und zwar erst im Jahr 2023. Trotz der großen Entfernung zwischen den beiden entwickelte sich schnell eine ernsthafte Beziehung. "Ich war 49, als ich Chris kennenlernte, und ich befand mich an einem wirklich guten Ort in meinem Leben. Wir hatten ein Date in Australien, und seitdem war es schwierig, uns zu trennen", erzählte die Sängerin. Den Antrag machte Chris im vergangenen Juli auf Mallorca. "Es war wunderschön, nur wir zwei", sagte Mel C. "Er konnte nicht glauben, dass ich überrascht war, aber ich war wirklich sprachlos." Die Sängerin hatte nach eigenen Angaben lange nicht daran geglaubt, jemals zu heiraten: "Ich war kein Mädchen, das davon träumte, in ein Hochzeitskleid zu schlüpfen. Ich habe mich immer nur auf meine Karriere konzentriert."

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Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

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Getty Images Mel C. beim Nordoff & Robbins O2 Silver Clef Award, London, 2026

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Getty Images David und Victoria Beckham im Stadion beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien in Texas, Juli 2026