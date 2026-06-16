Joshua Bassett gesteht: Sein Drogenkonsum tötete ihn beinahe

Joshua Bassett (25) hat in einem bewegenden Podcast-Interview offen über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens gesprochen. Der frühere Disneystar schilderte im Podcast "More Life with Carl Radke", wie sein Drogenmissbrauch außer Kontrolle geriet, während seine Karriere gleichzeitig Fahrt aufnahm. Mit 23 Jahren erreichte der Konsum seinen gefährlichsten Punkt. "Bei dem Ausmaß meines Drogenkonsums hätte ich eigentlich sterben müssen", sagte der 25-Jährige im Gespräch mit Moderator Carl Radke.

Der Schauspieler und Sänger beschreibt in dem Interview eindringlich, wie sein Alltag damals vollständig vom nächsten Rausch bestimmt wurde. Gleichzeitig isolierte er sich zunehmend von der Außenwelt. Dass Geld, Freiheit und Drogen aufeinandertrafen, sei zu einer gefährlichen Mischung geworden. Heute sieht Joshua sein Leben nach eigenen Angaben deutlich gesünder – doch der Weg dorthin war alles andere als einfach.

Der Sänger hatte bereits zuvor über seine Suchtgeschichte gesprochen. So hatte er erzählt, wie er nach einem fast tödlichen Herzschock im Jahr 2021 in eine schwere Ketaminabhängigkeit geraten sei. In seinem Buch "Rookie: My Public, Private, and Secret Life" verarbeitete Joshua seine Erlebnisse aus dieser Zeit noch einmal schriftlich und schilderte darin seine Exzesse und den persönlichen Absturz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Bassett bei der Warner Music Group Pre-Grammy Party, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Bassett bei der Vanity-Fair-und-Instagram-Party "Vanities: A Night for Young Hollywood" in Los Angeles, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Bassett bei den Children and Family Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles, 16. Dezember 2023