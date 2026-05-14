Nach Herzattacke: Joshua Bassett wurde abhängig von Ketamin

Joshua Bassett spricht so offen wie nie über seine dunkle Vergangenheit: In der US-Sendung "Zach Sang Show" hat der "High School Musical: The Musical: The Series"-Star jetzt erzählt, wie er nach einem fast tödlichen Herzschock im Jahr 2021 in eine schwere Ketaminabhängigkeit gerutscht ist. Der Schauspieler und Sänger beschreibt diese Zeit als "das schlimmste Jahr meines Lebens" und gibt zu, damals zu allem gegriffen zu haben, was ihn betäuben konnte. Nun erscheint sein Buch "Rookie: My Public, Private, and Secret Life", in dem Joshua seine Exzesse, seine Krankenhausdramen und seinen Absturz noch detaillierter schildert. "Es ist wirklich ein Wunder, dass es mir nicht das Leben genommen hat", betont er im Gespräch mit dem Moderator.

In dem Interview blickt Joshua auf die Phase zurück, in der er plötzlich im Zentrum der Popkultur stand: Gerüchte um Olivia Rodrigos (23) Megahit "Drivers License", den sie angeblich über ihn schrieb, und vermeintliche Dreiecksgeschichten mit Sabrina Carpenter (27) setzten ihn massiv unter Druck. Während im Netz wilde Spekulationen kursierten und er mit Hassnachrichten und sogar Todesdrohungen konfrontiert wurde, kämpfte der Musiker mit einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung und Herzschwäche – anstatt sich auszuruhen, griff er immer häufiger zu Alkohol und Drogen. In "Rookie" beschreibt er, wie er 2021 begonnen haben will, jede Nacht sechs Säckchen Ketamin alleine zu konsumieren. "Anstatt eine Line zu ziehen, habe ich ein ganzes Tütchen in einem Zug inhaliert", schreibt er laut Entertainment Weekly. Wecker stellte er sich eigenen Angaben nach nur, um pünktlich zur Öffnungszeit seines Dealers zur Bank zu fahren und den maximalen Betrag abzuheben.

Ketamin und andere Substanzen habe Joshua vor allem genutzt, um seinem seelischen Schmerz zu entfliehen. Die Droge habe ihm das Gefühl gegeben, zumindest kurz einfach "existieren" zu können, ohne sich innerlich gequält zu fühlen. Gleichzeitig habe ihn die Sucht immer weiter in die Isolation getrieben – ein Zustand, der nach seiner Einschätzung Abhängigkeiten erst richtig befeuert. "Das – und dazu noch mehr Geld, als man überhaupt ausgeben kann – ist einfach das perfekte Rezept für eine wirklich gefährliche Abwärtsspirale", so der Schauspieler. Heute versucht er, mit einem moderateren Umgang mit seinen Lastern zu leben, lässt sich von Freunden kontrollieren und setzt auf radikale Ehrlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Bassett bei den Kids' Choice Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Bassett und Olivia Rodrigo

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Bassett auf der Premiere von "High School Musical: Das Musical: Die Serie"

Wie groß war eurer Meinung nach der Einfluss der Popkulturgerüchte (Olivia, Sabrina) auf seinen Absturz? Sehr groß – das hat den Druck massiv erhöht. Nur ein Teil des Problems – persönliche Faktoren wogen schwerer. Ergebnis anzeigen