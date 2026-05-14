Joshua Bassett hätte "High School Musical" beinahe abgelehnt

Joshua Bassett wäre fast nie Teil der Erfolgsserie "High School Musical: The Musical: The Series" geworden – und das aus freiem Willen. Der Schauspieler, der derzeit sein neues Buch bewirbt, sprach jetzt bei SiriusXM Page Six Radio offen darüber, wie er die Schauspielerei fast aufgegeben hätte und das Casting für die Disney Kultserie zunächst alles andere als willkommen war. Tatsächlich war er so skeptisch gegenüber dem Projekt, dass er lieber in eine andere, vermeintlich coolere Serienoption investieren wollte. Am Ende machte er trotzdem bei der Disney-Produktion mit – und es sollte sein Leben verändern.

Konkret schilderte Joshua, wie er sich nach einer langen Phase von über 200 Auditions innerhalb eines Jahres langsam an die Idee gewöhnte, dass eine Schauspielkarriere vielleicht doch für ihn infrage käme. Als dann das Casting für "High School Musical: The Musical: The Series" auftauchte, war er zunächst wenig begeistert. "Oh Gott, die werden 'High School Musical' ruinieren. Disney liebt es, eine Franchise bis zur Neige auszuschöpfen. Das ist ein Cash Grab", erklärte er in dem Interview. Gleichzeitig war er fest davon überzeugt, einen Platz in einer anderen, edgigeren Serie auf einem anderen Sender zu bekommen. Als Disney jedoch Wind davon bekam, dass er für einen Screentest bei der Konkurrenz eingeplant war, handelte der Konzern schnell und lud ihn bereits am nächsten Tag zu einem eigenen Test ein. Joshua buchte die Rolle bei Disney – und die andere Serie, auf die er so gesetzt hatte, floppte nach nur einer Staffel mit schlechten Kritiken. "Sie hatten gerade so eine Staffel. Die Reviews waren schrecklich. Man weiß eben nicht, was man wirklich will", resümierte er.

"High School Musical: The Musical: The Series" lief letztlich vier Staffeln und brachte Joshua nicht nur Ruhm, sondern auch eine Emmy-Auszeichnung ein. Bei den Children's and Family Emmy Awards gewann er für den Song "Finally Free" aus der dritten Staffel in der Kategorie Outstanding Original Song for a Children's or Young Teen Program – nachdem er in dem gleichen Bereich zweimal hintereinander nominiert worden war. Auch der Weg zur Schauspielerei selbst verlief alles andere als geradlinig: Erst ein Facebook-Casting-Hinweis von der Freundin seiner Schwester aus dem College brachte ihn überhaupt dazu, sich für den Film "Zombies" zu bewerben. Das klappte zwar nicht, doch schon am nächsten Tag folgte ein Rückruf für die "Avatar"-Fortsetzungen – was ihn schließlich ermutigt hatte, die Schauspielerei ernsthafter zu verfolgen. Heute steht er wieder auf der Bühne: In der Off-Broadway-Produktion von "Little Shop of Horrors" übernahm er zuletzt die Rolle des Seymour.

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Getty Images Joshua Bassett bei der Vanity-Fair-und-Instagram-Party "Vanities: A Night for Young Hollywood" in Los Angeles, März 2024

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Getty Images Der Cast von "High School Musical: Das Musical: Die Serie"

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Getty Images Joshua Bassett bei den Children and Family Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles, 16. Dezember 2023