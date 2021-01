Seine Fans sind in Sorge um Joshua Bassett! Der Schauspieler hat sich durch seine Rolle als Ricky in "High School Musical: Das Musical: Die Serie" eine ziemliche Fangemeinde aufgebaut. Alleine auf Instagram folgen dem Lockenkopf inzwischen schon 2,2 Millionen Menschen. Nun hat Joshua seinen Followern allerdings einen ziemlichen Schrecken eingejagt: Er litt unter heftigen Schmerzen und musste Donnerstagnacht notoperiert werden.

Das verriet der 20-Jährige vor wenigen Stunden in einem Instagram-Post. Zu einem kurzen Clip, der ihn im Krankenhausbett zeigt, schrieb er: "Nachdem sich ein unangenehmes Gefühl, dass ich verspürt habe in die schlimmsten Schmerzen meines Lebens verwandelt hat, dachte ich, ich versuche einfach, zu schlafen. Aber nach mehreren sehr, sehr schlimmen Tagen und Nächten hatte ich keine andere Wahl, als ins Krankenhaus zu gehen." Tatsächlich ist Joshua sogar noch in derselben Nacht operiert worden. Was ihm genau fehlt und wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, verriet er bisher nicht. Auf die leichte Schulter kann man seinen Zustand aber offenbar nicht nehmen. "Meinem Arzt zufolge trage ich jetzt das Abzeichen für den krankesten Patienten in der Klinik. Wie cool!", ergänzte er in seinem Post.

Inzwischen scheint es Joshua aber wieder etwas besser zu gehen. In demselben Insta-Beitrag macht er zumindest schon wieder Werbung für seine neue Single "Lie Lie Lie". Das Musikvideo zu dem Track erschien erst am Freitag. Dass Joshua diesen besonderen Tag im Krankenhaus verbringen muss, ärgert den Musiker: "Nicht der Ort, an dem ich vermutet hätte, an dem 'Lie Lie Lie"-Release-Tag zu sein."

Anzeige

Instagram / joshuatbassett Joshua Bassett, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Der Cast von "High School Musical: Das Musical: Die Serie"

Anzeige

Getty Images Joshua Bassett auf der Premiere von "High School Musical: Das Musical: Die Serie"

Anzeige

Macht ihr euch Sorgen um Joshua? 142 Stimmen 94 Ja, das klingt sehr ernst. 48 Nein, er scheint ja jetzt in guten Händen zu sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de