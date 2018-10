Gute Nachrichten für alle Fans von High School Musical! Erst kürzlich gab Disney bekannt, dass die Geschichte von Troy Bolton (Zac Efron, 31), Gabriella Montez (Vanessa Hudgens, 29) und Co. in Form einer Serie fortgeführt werden soll. Zum damaligen Zeitpunkt war allerdings noch unklar, worum es genau gehen soll und – vielleicht noch viel wichtiger – wer bei dem Projekt mitwirken wird. Nun steht der erste Hauptdarsteller fest – und nein, es ist nicht Frauenschwarm Zac. Aber sein Nachfolger ist auch ganz schnuckelig...

Wie Just Jared berichtet, wird Joshua Bassett in die großen Fußstapfen des Hollywood-Hotties treten. Er spielt Ricky, einen zynischen aber charmanten Highschool-Schüler. Für den Jungschauspieler dürfte diese Rolle ein großer Coup sein. Bisher übernahm er nämlich nur kleinere Parts, wie zum Beispiel in der Serie "Stuck in the Middle" oder "Lethal Weapon". Natürlich hat der 17-Jährige auch musikalisches Talent. Er singt, spielt Gitarre und schreibt sogar eigene Songs, die er dann in den sozialen Netzwerken teilt. Damit ist er wohl die perfekte Besetzung. Er freut sich jedenfalls riesig auf das Engagement. "Als jemand, dessen Kindheit von dem Phänomen 'High School Musical' geprägt wurde, ist es mir eine Ehre, die Story weiterzuerzählen", erklärte er in einem Statement.

Vorerst sollen zehn Episoden gedreht werden, die Ricky dabei begleiten, wie er versucht, seine Ex-Freundin Nini zurückzugewinnen. Sein Plan ist es, den Gegenpart in dem Theaterstück ihrer Schule zu übernehmen und so das Herz seiner Angebeteten erneut zu erobern. Dabei wird selbstverständlich ganz im Stile der dreiteiligen Filmreihe regelmäßig geträllert. Es handelt sich dabei um einen Mix aus bekannten Songs der Trilogie und neuen Tracks, die die Fans zum Mitsingen einladen sollen. Die ersten Folgen sollen voraussichtlich Ende nächsten Jahres über die Bildschirme flimmern.

