Geburtstagstrio: Meghan Trainor feiert mit Joshua & Chris

Mit diesem Geburtstagstrio haben die Fans sicherlich nicht gerechnet! Aktuell könnte es für Meghan Trainor (29) nicht besser laufen: Mit "All About That Bass" gelang ihr 2014 der große Durchbruch – seitdem ist die Sängerin nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Auch privat fand sie ihr Glück! Mit ihrem Mann Daryl Sabara (30) bekam Meghan 2021 den kleinen Riley. Nun hatte die Musikerin einen anderen Grund zu feiern: Meghan zelebrierte am Donnerstag ihren 29. Geburtstag – mit zwei besonderen Gästen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Meghan die Bilderreihe mit ihren Besties Joshua Bassett und Chris Olsen – denn auch die beiden Hotties feiern am 22. Dezember ihren Geburtstag: Vor einem Berg von rosafarbenen Luftballons posieren die drei in zusammen passenden Hoodies. "Ich habe es geliebt, mit diesen beiden den Mutterleib zu teilen!", scherzte Meghan unter dem Post.

Die Fans sind von den Geburtstagsdrillingen begeistert: "Gott hat wirklich gesagt, dass nur ikonische Menschen am 22. Dezember geboren werden", "Das ist einfach legendär" oder "Buchstäblich meine drei liebsten Menschen auf dieser Welt", schrieben einige User in den Kommentaren.

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Instagram / meghantrainor Joshua Bassett, Meghan Trainor und Chris Olsen im Dezember 2022

