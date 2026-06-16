Taylor Swift plant Mega-Bühne für ihre Hochzeit mit Travis

Taylor Swift (36) lässt es für ihre Hochzeit mit Travis Kelce (36) offenbar so richtig krachen: Die Sängerin soll für die große Feier im legendären Madison Square Garden in New York eine riesige Spezialbühne bauen lassen. Wie TMZ berichtet, entsteht das Mega-Konstrukt derzeit streng geheim in einer Produktionshalle im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Bühne ist demnach speziell für das Hochzeits-Event gedacht und gehört zu keiner aktuellen oder geplanten Tour der Musikerin. Sicherheitskräfte sollen den Bereich rund um die Baustelle rund um die Uhr überwachen.

Gebaut wird die besondere Konstruktion dem Bericht zufolge auf dem Rock-Lititz-Campus in Lititz, einem Gelände, das in der Konzertbranche als Hightech-Schmiede für große Shows gilt. Dort sollen schon für frühere Tourneen der Musikerin Elemente entstanden sein – unter anderem die riesigen Videowände für ihre "Reputation Stadium Tour". Auch die Soundfirma Clair Global, ein Tochterunternehmen von Rock Lititz, war bereits an Taylors "Eras Tour" beteiligt. Nun wird in einer der Hallen eine "massive Bühne" vorbereitet, von der es heißt, sie liege "unter Verschluss". TMZ will außerdem erfahren haben, dass bei der Feier eine Liveband spielen soll und einige prominente Gäste eingeladen sind, spontan selbst ans Mikrofon zu treten.

Während die spektakuläre Bühne für das Event im Madison Square Garden gedacht ist, soll die eigentliche Trauung von Taylor und Travis laut Insidern in einem deutlich kleineren Rahmen stattfinden. Schon zuvor hieß es, die Hochzeit selbst solle im Herzen Manhattans über die Bühne gehen, während zur großen Party im Garden mehr als 1.000 Gäste erwartet werden. Der Popstar soll viele ihrer Freunde und Bekannten persönlich telefonisch eingeladen haben und den Gästen weitere Details erst nach und nach zukommen lassen. So versuchen Taylor und der Footballprofi offenbar, trotz Mega-Feier möglichst viel Privatsphäre rund um ihren großen Tag zu bewahren.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025