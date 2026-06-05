Taylor Swift und Travis' Hochzeit: Termin und Ort geleakt?

Die Hochzeit des Jahres rückt näher: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen laut TMZ am 3. Juli den Bund fürs Leben schließen – und zwar mitten in Manhattan. Eine Quelle mit direktem Wissen soll TMZ bestätigt haben, dass die Trauung im "Herzen Manhattans" stattfinden wird. Als mögliche Location kursiert der Madison Square Garden, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Dass das Paar die genaue Örtlichkeit geheim halten will, scheint klar: Taylor soll ihre prominenten Gäste persönlich per Telefon eingeladen haben – und schickt ihnen nun weitere Details per Nachricht.

Während einige Gäste auf der Einladungsliste bereits feststehen sollen, müssen andere noch zittern. Laut TMZ haben Sängerin Karlie Kloss (33) und Musiker Benson Boone (23) bereits einen sicheren Platz bei der Feier ergattert. Schauspieler Miles Teller (39) und seine Frau Keleigh Teller (33) hingegen sollen möglicherweise nicht dabei sein. Zuvor hatten Gerüchte kursiert, dass das Paar in Rhode Island heiraten wolle – etwa im Resort Ocean House in Westerly oder auf Taylors eigenem Anwesen dort. Diese Theorie gilt inzwischen jedoch als unwahrscheinlich. Für Aufsehen sorgte zudem New Yorker Polizeikommissarin Jessica Tisch, die eine mögliche "Taylor Swift-Hochzeit" im Juli als Großereignis mit erhöhtem Sicherheitsbedarf erwähnte – und den Kommentar anschließend als Scherz abtat.

Taylor und Travis sind seit Sommer 2023 ein Paar. Damals wurde die Sängerin erstmals bei einem Spiel des Football-Teams Kansas City Chiefs gesichtet, für das Travis als Tight End spielt. Seitdem haben die beiden ihre Beziehung immer öffentlicher gelebt. Taylor besuchte zahlreiche seiner Spiele, Travis wiederum war auf ihrer weltweiten "The Eras Tour" zu Gast. Wie genau sie ihren besonderen Tag gestalten, bleibt bislang ihr Geheimnis – fest steht nur: Die Augen der Promiwelt dürften Anfang Juli gespannt nach Manhattan blicken.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas