Nach Scheidung: So kämpft Desmond Scott um Vaterzeit

TikTok-Star Desmond Scott gewährt seinen Fans gerade einen ehrlichen Einblick in sein Leben als alleinerziehender Vater. Am 7. Juni teilte der Influencer und Koch auf TikTok eine Zusammenstellung von Aufnahmen, die ihn mit seinen beiden Söhnen Vance, 7, und Westin, 6, zeigen. In der Bildunterschrift des Posts öffnete sich Desmond und beschrieb, wie er sich an die neue Situation gewöhnt. "Einer der schwierigsten Teile meines heutigen Lebens ist die begrenzte Zeit, die ich mit meinen Jungs habe", schrieb der 32-Jährige. Seine Ex-Frau Kristy Sarah Scott hatte Ende 2025 nach über elf gemeinsamen Ehejahren die Scheidung eingereicht. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin People vorlagen, gab sie Untreue als Trennungsgrund an.

Im Sommer hat Desmond die beiden Söhne jeweils eine Woche lang bei sich. Diese Zeit versucht er so gut wie möglich zu nutzen – mit möglichst vielen gemeinsamen Aktivitäten. Dazu gehören laut seinem Post unter anderem das Schauen der Animeserie "Dragon Ball Z", das Öffnen von Pokémon-Karten, Go-Kart-Rennen, Ausflüge in die Spielhalle sowie Besuche in ihren Lieblingsrestaurants. "Ich war schon immer ein sehr engagierter und aktiver Vater. Kinder sind ein Geschenk Gottes und verdienen Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit", betonte er. Und weiter: "Es gibt kein besseres Gefühl, als die Liebe seiner Kinder zu haben."

Desmond und Kristy hatten sich im Jahr 2014 das Jawort gegeben – damals waren sie 19 und 20 Jahre alt, nach vier Jahren Beziehung. Gemeinsam bauten sie sich auf TikTok ein riesiges Publikum auf, indem sie Inhalte rund um Erziehung und ihre Beziehung teilten. Kristy folgen auf der Plattform inzwischen 17,3 Millionen Menschen, Desmond kommt auf 1,7 Millionen Follower, denen er regelmäßig Kochvideos zeigt. Als die Trennung im Januar öffentlich wurde, meldete sich Desmond mit einer ausführlichen Erklärung auf Instagram zu Wort. "Ich möchte damit beginnen, mich bei Kristy, unserer Familie und allen zu entschuldigen, die von der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um diese Situation betroffen sind", schrieb er damals. Er räumte ein, Entscheidungen getroffen zu haben, auf die er nicht stolz sei, und bat um Privatsphäre und Mitgefühl in dieser schwierigen Phase.

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Getty Images Desmond Scott, Influencer und Koch

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Getty Images Kristy Sarah und Desmond Scott, Juli 2023

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Getty Images Desmond Scott, Februar 2023