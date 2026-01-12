Fans sind schockiert von Kristy und Desmond Scotts Scheidung

Trennungsschock bei Social-Media-Star Kristy Sarah Scott: Die Influencerin hat am 30. Dezember die Scheidung von ihrem Ehemann Desmond Scott eingereicht – das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die unter anderem TMZ vorliegen. Laut dem Blatt führt Kristy in den Unterlagen angebliche Untreue als Grund an. Desmond meldete sich inzwischen selbst zu Wort, bestätigte das Ehe-Aus und wandte sich in einer Social-Media-Story an Fans und Familie. Die Millionen-Followerschaft der beiden reagierte schockiert, denn die zwei galten seit vielen Jahren als absolutes Traumpaar, das mit seinen lustigen Clips für Lacher sorgte. "Girl, bitte sag mir, dass die Gerüchte nicht stimmen!", schrieb ein Fan zum Beispiel.

In einer längeren Instagram-Story, die am 10. Januar online ging, sprach Desmond erstmals ausführlich über die Trennung. "Ich möchte damit beginnen, mich bei Kristy, unserer Familie und allen zu entschuldigen, die von der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um diese Situation betroffen sind", schrieb der Koch. Er wisse, dass die Nachricht viele enttäuscht habe und sei "wirklich traurig über den Schmerz", den das Ganze verursacht habe. Zugleich betonte er: "Kristy ist die Mutter meiner Kinder und das wird immer an erster Stelle stehen." Er wolle weiterhin ein "aktiver, präsenter und liebevoller Vater" für Vance und Westin sein.

Desmond erklärte außerdem, dass er Kristy Ende 2025 mitgeteilt habe, dass er sich trennen wolle. "In dieser Zeit traf ich Entscheidungen, auf die ich nicht stolz bin", betonte der Familienvater. Seine Worte deuteten zahlreiche Fans später als Untreue. Desmond ergänzte: "Ich habe die Verantwortung für diese Handlungen übernommen, es ihr direkt und persönlich mitgeteilt und schließlich haben wir uns zur Scheidung entschlossen." Das junge Paar hatte 2014 nach vier Jahren Beziehung geheiratet und teilt sich zwei Söhne, Vance und Westin. Kristy hat über neun Millionen Follower auf Instagram und wurde vor allem durch Clips bekannt, in denen sie mit wilden Tanzeinlagen und Turnübungen High Heels austestet, Desmond prankt oder ihn mit skurrilen Outfits – von Fisch-Taschen über Bananen-Kleider – zum Lachen bringt.

Instagram / kristy.sarah Kristy Sarah und Desmond Scott, Influencer

Getty Images Desmond Scott und Kristy Scott bei Netflix Tudum 2025 im Kia Forum in Inglewood

Instagram / kristy.sarah Kristy Sarah Scott und Desmond Scott, Influencer

