Desmond Scott datet jetzt wohl P. Diddys Ex Dana Tran

Desmond Scott soll eine neue Frau an seiner Seite haben. Der Social-Media-Star trifft sich angeblich mit Dana Tran, der Mutter eines Kindes von Sean "Diddy" Combs (56). Wie Quellen gegenüber dem Promi-Portal TMZ berichten, verbringen die beiden aktuell viel Zeit miteinander. Besonders ernst soll es zwischen Dana und Desmond allerdings noch nicht sein. Die beiden treffen sich erst seit Kurzem miteinander und gehen die Sache locker an, wie die Insider verraten. Kennengelernt haben sie sich offenbar, nachdem Desmonds Ehefrau Kristy Scott im Januar die Scheidung eingereicht hatte.

Als Grund für die Trennung von Desmond nannte Kristy damals Untreue. Nur wenige Tage nach der Scheidungseinreichung wurde der Influencer Medienberichten zufolge in einem Club in Houston dabei gesichtet, wie er mit dem Model Marissa Springer herumknutschte. Nun datet er offenbar Dana. Quellen betonen gegenüber dem Promi-Portal jedoch, dass es keine Überschneidung zwischen der Beziehung von Desmond und Dana und seiner Ehe gegeben habe. Die beiden hätten sich erst nach der Trennung von Kristy näher kennengelernt.

Danas Ex Diddy steht derweil alleine da. Der Musikmogul verbüßt derzeit eine bundesstaatliche Haftstrafe wegen mehrerer Verurteilungen im Zusammenhang mit Prostitution. Aktuell sitzt er deswegen in New Jersey seine Haftstrafe ab. Dana ist die Mutter einer von Diddys Töchtern. Die Beziehung zwischen ihr und dem Rapper war in der Vergangenheit nicht öffentlich, doch die gemeinsame Tochter brachte die beiden immer wieder miteinander in Verbindung.

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Getty Images Desmond Scott, Influencer und Koch

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Imago Dana Tran, Ex-Freundin von Sean "Diddy" Combs

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Getty Images Kristy Sarah und Desmond Scott, Juli 2023