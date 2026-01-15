Nach Scheidungsnews: Desmond Scott knutscht mit fremder Frau

Frisch getrennt und schon wieder beim Turteln: Social-Media-Star Desmond Scott ist nur wenige Tage nach den Scheidungsnews mit einer unbekannten Frau knutschend in der Öffentlichkeit gesehen worden. In der Nacht zu Montag wurde Desmond in der Bar Sante in Houston gesichtet, wo eine Frau eng auf seinem Schoß saß. Die beiden tauschten innige Küsse aus und ließen sich dabei offenbar weder von den anderen Gästen noch von neugierigen Blicken stören, wie ein Video zeigt, das TMZ vorliegt. Während er sich sichtlich wohl in der Situation zeigte, liefen im Hintergrund noch die Schlagzeilen heiß, denn seine Ehefrau Kristy Sarah Scott hatte kurz zuvor im texanischen Harris County die Scheidung eingereicht.

Laut Unterlagen, die dem Newsportal vorliegen, wirft Kristy ihrem Mann Untreue vor und macht deutlich, dass es für das Eheglück kein Zurück mehr geben soll. Nur zwei Tage nach dieser Einreichung tauchte nun das Video aus der Bar auf, in dem Desmond mit der mysteriösen Begleiterin eng umschlungen zu sehen ist. Unklar bleibt bisher, ob die Frau auf seinem Schoß dieselbe Person ist, die in den Scheidungsdokumenten eine Rolle spielt. Nachdem die Trennung öffentlich wurde, äußerte sich Desmond knapp zu den Vorwürfen und räumte ein, Fehler gemacht zu haben: Er habe "Entscheidungen" getroffen, auf die er "nicht stolz" sei.

Über das Ehe-Aus von Kristy und Desmond rätselten die Fans bereits, bevor die beiden ihr Schweigen offiziell brachen. Schon in den Wochen vor dem öffentlichen Trennungsstatement suchten Millionen Social-Media-Follower nach versteckten Hinweisen in den Clips der Influencerin. Besonders ein TikTok-Video vom 17. Dezember rückte nach der Nachricht über die Scheidung in den Fokus: Kristy stand darin allein in der Küche, während im Hintergrund der Rauchmelder piepte und sie unsicher am Ofen hantierte. "Ich erinnere mich, als sie sagte, sie werde nie kochen lernen, weil sie einen Koch geheiratet hat... jetzt lernt sie es... es ist wirklich vorbei", schrieb ein Nutzer unter das Video. Für viele wurde dieses und ähnliche Koch-Clips zum Symbol für das Ende ihrer gemeinsamen Zeit, da Desmond in der Vergangenheit immer für das leibliche Wohl gesorgt hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Desmond Scott, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristy Sarah und Desmond Scott, April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristy Sarah und Desmond Scott, Juli 2023

Anzeige