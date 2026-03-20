Affäre und Drama: Ex Marissa packt über Desmond Scott aus

Desmond Scotts Ex-Freundin Marissa Springer plaudert jetzt gegenüber TMZ über ihre stürmische Affäre mit dem Social-Media-Star. Die Beziehung der beiden nahm offenbar rasant Fahrt auf, denn bereits am Tag nach dem Bekanntwerden ihrer leidenschaftlichen Knutscherei soll Desmond ihr seine Kreditkarte überreicht haben. Sie durfte damit auf Shopping-Tour gehen, mit einem Limit von angeblich 21.000 Euro, wie Marissa im Interview mit dem Promiportal verrät. Doch was damals nach einem großzügigen Geschenk aussah, bewertet sie heute anders. Marissa vermutet inzwischen, dass die Luxus-Shoppingtour eine Art Schweigegeld war, besonders da Desmond sich zu dieser Zeit mitten in einer öffentlichen Trennung von seiner Ehefrau Kristy Scott befand.

Besonders pikant: Desmond soll während ihrer gemeinsamen Zeit bereits Kontakt zu Dana Tran gehabt haben, einer ehemaligen Partnerin von Rapper Sean "Diddy" Combs (56). Marissa gibt an, dass Desmonds Handy damals immer wieder mit Nachrichten von Dana aufleuchtete, was ihr zu dem Zeitpunkt allerdings nicht aufgefallen sei. Die Verbindung zwischen Desmond und Dana findet sie rückblickend ziemlich merkwürdig, wie sie im Gespräch mit TMZ erklärt. Mit einer eindringlichen Warnung richtet sie sich direkt an ihren Ex: Er solle vorsichtig sein, denn Diddy könnte bald aus dem Gefängnis entlassen werden.

Quellen aus Desmonds Umfeld widersprechen Marissas Darstellung allerdings vehement. Gegenüber TMZ versichern sie, dass der Social-Media-Star ihr lediglich eine einzige Handtasche im Wert von rund 3.200 Euro gekauft habe. Außerdem habe es nichts zu verschweigen gegeben, da die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt gewesen seien. Dana Tran soll Desmond während seiner Zeit mit Marissa überhaupt nicht gekannt haben, beteuern die Insider weiter. Desmond und Dana verbringen seit Kurzem viel Zeit miteinander, nachdem seine Ehefrau Kristy im Januar die Scheidung eingereicht hatte. Besonders ernst soll es zwischen den beiden allerdings noch nicht sein.

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Getty Images Desmond Scott, Influencer und Koch

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Instagram / bby.marii Marissa Springer, Ex von Desmond Scott, 2026

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Getty Images Kristy Sarah und Desmond Scott, Juli 2023