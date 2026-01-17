Scheidung von Desmond: Kristy Scott heizt mit neuem Foto ein

Kristy Sarah Scott setzt nach ihrer Trennung ein deutliches Zeichen: Die Influencerin teilte am Mittwoch, den 15. Januar, auf Instagram ein verführerisches Foto und schrieb dazu nur zwei Worte: "gleiche Adresse". Die Social-Media-Persönlichkeit machte damit klar, dass sie solo ist – und offenbar bereit, ihr neues Kapitel öffentlich zu leben. Der Post erreicht direkt ihr Millionen-Publikum, denn Kristy gehört zu den meistgeklickten Gesichtern im Netz. Die Dreißigjährige hatte erst vor wenigen Wochen in Harris County, Texas, die Scheidung von Ehemann Desmond eingereicht. Die beiden heirateten 2014 und haben die Söhne Vance und Westin, wie The Hollywood Gossip berichtet.

In einer Instagram-Story am 10. Januar äußerte sich Desmond erstmals ausführlich zur Trennung. Er räumte dabei ein, dass er in der Beziehung Fehler gemacht habe und bat öffentlich um Verzeihung. "Ich möchte mich bei Kristy, unserer Familie und allen, die von dieser Situation betroffen sind, entschuldigen", schrieb er und gab zudem zu, sich Ende 2025 getrennt zu haben und in dieser Zeit Entscheidungen getroffen zu haben, auf die er nicht stolz sei. Trotz aller Differenzen betonte Desmond, wie wichtig ihm die gemeinsame Elternschaft sei und dass die beiden Kinder weiterhin oberste Priorität hätten.

Die Trennung zog enorme Aufmerksamkeit nach sich, insbesondere durch die gigantischen Reichweiten der beiden auf Social Media. Während Kristy mit humorvollen und inspirierenden Inhalten 16,9 Millionen TikTok-Fans begeistert, folgen Desmond immerhin 1,5 Millionen Menschen dort. Die beiden blicken nach vorne und bitten ihre Unterstützer um Respekt für ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Kristy, die ursprünglich aus Texas stammt und dort auch die Scheidung eingereicht hat, zeigte sich in der Vergangenheit oft humorvoll und bodenständig. Nun scheint sie ihren Fans zu signalisieren, dass sie ihre neue Phase des Lebens selbstbewusst und unabhängig angeht.

Instagram / kristy.sarah Kristy Sarah Scott 2026

Instagram / kristy.sarah Kristy Sarah Scott zeigt verführerisches Foto nach Scheidung

Getty Images Kristy Sarah und Desmond Scott, April 2022

