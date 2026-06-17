Nur schwarze Kleider: Millie Bobby Brown trauerte um Elfi

Fast den gesamten Januar über hat Millie Bobby Brown (22) geweint – und das wegen einer Filmfigur. Millie, die seit ihrem zwölften Lebensjahr die Rolle der Eleven in "Stranger Things" verkörpert hat, verarbeitete das Ende der erfolgreichen Netflix-Serie auf ganz eigene Weise: mit schwarzen Outfits. Im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) sprach sie jetzt offen darüber, wie tief sie der Abschied von ihrer Paraderolle getroffen hat und wie sie ihren Schmerz in ihrer Garderobe während der Pressetour widerspiegelte. Das Serienfinale wurde am 31. Dezember 2025 ausgestrahlt.

Millie beschrieb ihre Looks auf der Pressetour als eine Art Beerdigung für Eleven. Ein besonders ikonisches Beispiel: ein gefiedertes schwarzes Kleid des Labels Rodarte, das sie zur Premiere in Los Angeles trug. Gegenüber Variety erklärte sie damals, das Ensemble stehe für die Dunkelheit der letzten Staffel und das Ende einer Ära. Besonders emotional wurde es für sie, als ihre Mitspieler von Elevens Schicksal erfuhren – denn dieses kannte sie bereits vor dem Rest des Casts. "Das Leid aller anderen mitzufühlen... das war zu viel", sagte sie im Podcast. Sie habe daraufhin sofort alle Castmitglieder angerufen, um sich zu vergewissern, dass sie weiterhin in ihrem Leben bleiben. Auch in einem früheren Auftritt in der Sendung "Today" im März gab sie zu, sie sei "so emotional" geworden, obwohl sie versucht hatte, sich mit einem Schutzmechanismus auf das Ende vorzubereiten.

Millie ist seit 2023 mit Jake Bongiovi (24) verheiratet, dem Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (64). Das Paar adoptierte 2025 eine Tochter und gab damit dem Spruch "Familie zuerst" eine ganz neue Bedeutung. Auf Instagram teilte die Unternehmerin und Gründerin der Kosmetikmarke Florence by Mills kürzlich Fotos eines gemeinsamen Familienausflugs in den Universal Studios Orlando – Jake kommentierte das Bild schlicht mit "Mom!" Neben dem Familienleben blickt Millie auch beruflich nach vorne: Ein dritter Teil der Filmreihe Enola Holmes ist bereits in Planung.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im März 2024

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Imago Millie Bobby Brown und Henry Cavill in einer Szene aus "Enola Holmes 3" (2026) von Netflix