"War krass": Heidi Klum war von ihrem Durchbruch überrascht

TV-Ikone Heidi Klum (53) lässt im OMR-Podcast ihre Anfänge als Model Revue passieren und nimmt die Zuhörer dafür mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1992. Als schüchterne 19-Jährige gewann sie damals den legendären Wettbewerb "Model 92" in der RTL-Show "Gottschalk Late Night" von Thomas Gottschalk (76) – und setzte sich gegen eine überwältigende Konkurrenz von rund 25.000 Bewerberinnen durch. Der Sieg brachte ihr nicht nur den ersehnten Durchbruch, sondern auch ein stolzes Preisgeld von 300.000 D-Mark ein. "Bam, bam, bam, Schlag auf Schlag, es war krass“, beschreibt Heidi heute die Phase, die auf diesen lebensverändernden Augenblick folgte. Dabei war der Weg auf die großen Laufstege der Welt alles andere als geplant.

Im Gespräch schildert Heidi, dass sie sich vor ihrer Bewerbung sehr unsicher war, ob sie überhaupt eine Chance hat. Letztlich sei es ihre beste Freundin gewesen, die sie überredete, es einfach zu probieren. Die Geburtsstunde einer Weltkarriere fand daraufhin im heimischen Kinderzimmer statt: Schnell wurden ein paar Fotos im Badeanzug geknipst und eingeschickt. Es folgten endlose Castings mit "tausenden von jungen Frauen". Nach mehr als sechs Monaten zähem Kampf stand fest: Sie gewinnt – und steckte die 300.000 D-Mark clever direkt in ihr erstes eigenes Apartment. Danach hieß es Klinkenputzen: In den Folgejahren arbeitete sich Heidi durch Brautmodenshootings und kleinere Magazincover, bis 1998 das Cover der "Sports Illustrated" und die Jobs für Victoria’s Secret den internationalen Mega-Erfolg brachten.

Hinter dem heutigen Glamour steckt allerdings knallharte Disziplin, wie Heidi im weiteren Verlauf klarstellt. Als der Moderator anmerkt, dass sie mit all ihren Projekten wohl längst einen dreistelligen Millionenbetrag umgesetzt habe, reagiert die vierfache Mutter gewohnt zurückhaltend. "Ich habe gut verdient", gibt Heidi offen zu, stellt aber sofort klar: "Ich war aber auch echt fleißig, wo andere Leute viel Party gemacht haben." Sie selbst bezeichnet sich als echte "Arbeitsameise" und beweist mit ihrem steilen beruflichen Weg, dass Durchhaltevermögen von Anfang an ihr Erfolgsgeheimnis war.

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Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes

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Getty Images Donald Trump und Heidi Klum am Park Avenue Plaza, 23. Juni 2008

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Getty Images Henry Samuel, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc