Mitarbeiter wollte Prinzessin Kates Krankenakte verkaufen

Prinzessin Kates (44) umjubeltes Ascot-Comeback wurde von einer düsteren Enthüllung begleitet. Während die Prinzessin von Wales im sonnengelben Kleid an der Seite von Prinz William (43) auf der traditionellen Kutschen-Gala strahlte, brachte ein neu veröffentlichter Ermittlungsbericht des Information Commissioner’s Office (ICO) die düstere Kehrseite des royalen Ruhms ans Licht. Der unter anderem von BBC zitierte Bericht bestätigt einen ungeheuerlichen Verdacht, der bereits seit geraumer Zeit kursierte: Ein Mitarbeiter der renommierten London Clinic hatte gezielt versucht, Kates vertrauliche Krankenakte zu stehlen, um die medizinischen Details gewinnbringend an die Presse zu verkaufen.

Die Spur des Datenskandals führt zurück ins Jahr 2024, als sich Kate nach einer Unterleibsoperation zwei Wochen in der Privatklinik erholte. Das illegale Eindringen in die Privatsphäre löste damals eine Lawine an Social-Media-Spekulationen aus und zwang die Klinikleitung zu einer strafrechtlichen Untersuchung. Der nun vorliegende Abschlussbericht dokumentiert den kriminellen Versuch einer kommerziellen Ausschlachtung ihrer Krankheitsgeschichte. Als Konsequenz für sein Handeln wurde der verantwortliche Mitarbeiter inzwischen abgemahnt – dies sei eine "angemessene und verhältnismäßige Maßnahme", so das ICO.

Nach Monaten des Rückzugs markierte Kates Ascot-Auftritt eine Rückkehr auf die große Bühne der royalen Tradition. Die Renntage gelten seit jeher als fester Termin im Kalender der Windsors – ein vermeintlich geschützter Raum für Familie und enge Vertraute, in dem das Paar ganz bewusst Nahbarkeit, Leichtigkeit und den entspannten Dialog mit den Gästen sucht. Doch der zeitgleich erschienene Ermittlungsbericht bricht radikal mit dieser Idylle. Er führt vor Augen, wie fragil diese Momente der Unbeschwertheit für die Royals sind, wenn selbst intimste Gesundheitsdaten plötzlich zum Spekulationsobjekt werden.

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Imago Prinzessin Kate beim Royal Ascot, Tag zwei, Ascot Racecourse, 17. Juni 2026

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Getty Images Beim Royal Ascot 2026: Prinz William und Kate

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor