Prinz Harry plant kein Treffen mit William bei UK-Reise 2026

Prinz Harry (41) reist im Juli nach Birmingham – doch ein Wiedersehen mit seinem Bruder Prinz William (43) ist dabei nicht geplant. Das verriet Royal-Expertin Emily Nash im Podcast "Royally Us". Harry wird in der englischen Stadt für Veranstaltungen rund um die Invictus Games erwartet. Ob er bei der Gelegenheit auch seinen Vater König Charles (77) trifft, bleibt dagegen offen. "Es wäre nötig, dass die Terminkalender beider perfekt übereinstimmen und beide dazu bereit sind", so Nash gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Was das Verhältnis der beiden Brüder betrifft, zeichnet Nash ein klares Bild: "Meinem Verständnis nach gibt es keinen Plan für ein Treffen mit seinem Bruder. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dort keine Kommunikation, und das ist sehr traurig für alle Beteiligten." Zur Beziehung zwischen Harry und seinem Vater Charles äußerte sie sich etwas hoffnungsvoller. Harry scheine eine etwas engere Verbindung zu seinem Vater zu pflegen – auch wenn Nash betonte, dass es dort "viele Schwierigkeiten" gegeben habe. "Es ist immer so ein bisschen angespannt, als Folge davon", fügte sie hinzu.Bereits kurz vor seiner UK-Reise meldete sich Harry übrigens virtuell zu Wort: Am 13. Juni schickte er eine Videobotschaft an das Invictus Germany Sports Festival in Düsseldorf. "Deutschland setzt ein kraftvolles Beispiel dafür, was es bedeutet, Dienst mit Würde und dauerhaftem Engagement zu ehren", sagte er in dem Clip, der über den offiziellen Instagram-Account der Invictus Games geteilt wurde.

Das letzte persönliche Treffen zwischen Harry und Charles hatte im September 2025 stattgefunden – das erste seit zwei Jahren. Damals bezeichneten Insider die Begegnung als "super positiv und sehr entspannt". Es soll Umarmungen und Tränen gegeben haben, und die beiden hätten sich über die Enkelkinder sowie Charles' Gesundheit ausgetauscht. Seither soll es jedoch keinen weiteren direkten Kontakt mehr zwischen Vater und Sohn gegeben haben. Nash bestätigte nun, dass die beiden zwar miteinander kommunizieren, die Beziehung aber weiterhin als belastet gilt.

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Getty Images Prinz Harry besucht das Australian War Memorial in Canberra im April 2026

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019