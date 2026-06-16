So lange haben sich Prinz Harry & Charles nicht mehr gesehen

Zwischen Prinz Harry (41) und König Charles (77) scheint es weiterhin eisig zu sein: Ein Royalbiograf behauptet nun, Vater und Sohn hätten seit rund neun Monaten keinerlei direkten Kontakt mehr. Demnach soll das letzte persönliche Treffen der beiden im September im Londoner Clarence House stattgefunden haben, als Harry eigens angereist war, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Damals klang alles noch versöhnlich – der Herzog von Sussex erklärte gegenüber Medienvertretern, Charles stehe für ihn im kommenden Jahr im Mittelpunkt. Doch wie der Podcast "The Royals Uncensored" nun berichtet, soll es seither weder ein Wiedersehen noch ein längeres Gespräch zwischen den beiden Royals gegeben haben.

Royalautor Christopher Andersen zeichnet in dem Podcast ein klares Bild der angespannten Lage. "Ich glaube nicht, dass Charles seit neun Monaten mit Harry gesprochen hat. Davor waren es 19 Monate", erklärt er in "The Royals Uncensored" und spricht von einem sehr schlechten Zeichen für das Verhältnis zwischen dem Monarchen und seinem jüngeren Sohn. Als zentralen Streitpunkt sieht der Biograf Harrys Ehe mit Meghan: "Harry ist immer noch mit Meghan verheiratet, und darin liegt das Problem", sagt er. Auch Royalexpertin Katie Nicholl, die den Podcast moderiert, beschreibt die Beziehung derzeit als äußerst belastet. Ihren Informationen nach versuche Harry, seinen Vater möglichst direkt zu erreichen, anstatt den offiziellen Weg über den Privatsekretär des Königs zu gehen – eine Vorgehensweise, die Charles laut Nicholl verunsichern soll. "Die Beziehung zwischen dem König und seinem Sohn ist im Moment auf einem absoluten Tiefpunkt", fasst sie die Lage zusammen.

Während Experten also von Funkstille zwischen Harry und Charles sprechen, steht für viele Beobachter vor allem die familiäre Seite im Vordergrund. Harry ist mit Meghan verheiratet, gemeinsam haben sie die Kinder Archie (7) und Lilibet (5), die ihren Großvater nur selten sehen. In Palastkreisen heißt es seit Längerem, Charles wünsche sich mehr Zeit mit seinen Enkeln und hoffe auf Gelegenheiten, sie in Großbritannien zu empfangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026