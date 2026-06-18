So läuft es aktuell bei "Bauer sucht Frau"-Friedrich & Laura

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann sind nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Bauer sucht Frau weiterhin ein Paar – doch die Beziehung bleibt eine Herausforderung. Denn die beiden führen eine Fernbeziehung: Friedrich bewirtschaftet seinen Spargelhof in Nordrhein-Westfalen, während Laura als Referendarin in Hessen lebt. Fast jedes Wochenende legt die 26-Jährige deshalb mehrere hundert Kilometer zurück, um Zeit mit ihrem Freund verbringen zu können. Auf Instagram gab sie nun ein ehrliches Update darüber, wie es ihr dabei geht. Den Spagat zwischen Pendeln, Prüfungsstress und Beziehung meistert Laura nicht immer mühelos. "Ganz ehrlich? Darauf habe ich keine Antwort, ich frage mich das manchmal selbst", schrieb sie.

Außerdem räumte sie ein: "Ich habe auch oft Momente, in denen mir alles zu viel wird und ich zweifle." Gleichzeitig betonte die angehende Lehrerin, was ihr dabei geholfen hat: "Ich musste lernen, dass ich mich selbst dabei nicht vergessen darf und nicht einfach immer nur funktionieren kann." Dazu gehöre es auch, ihren Perfektionismus öfter mal beiseitezuschieben. Mit Friedrich selbst läuft es nach eigenen Angaben aber bestens. An ihm schätzt sie besonders: "Ich kann einfach ich selbst sein und wir können zusammen ganz viel lachen, vor allem über uns selbst!"

Die Beziehung der beiden hatte von Anfang an mit der Distanz zu kämpfen. Bereits in der RTL-Sonderfolge "Was ist auf den Höfen los?" hatten Laura und Friedrich bestätigt, noch zusammen zu sein. Damals sprach Laura auch darüber, sich eine gemeinsame Zukunft auf Friedrichs Hof in Soest vorstellen zu können – und zeigte sich bei dem Gedanken, dafür ihre Familie in Hessen zu verlassen, sichtlich bewegt. Dennoch betonte sie: "Ich sehe ihn auf jeden Fall an meiner Seite – für immer." Auch für Friedrich war die Sache glasklar: "Ich habe da wirklich den Hauptgewinn gezogen."

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Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten

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Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

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RTL Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Paar